Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με την αγωνία και την πίεση να κορυφώνονται σε όλο τον κλάδο των λογιστών και φοροτεχνικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη δεχθεί πάνω από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις, όμως ακόμα εκκρεμούν περίπου 550.000 φορολογικές δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν εντός ελάχιστου χρόνου, δημιουργώντας έντονο φόρτο και τεχνικές δυσκολίες.

Οι επαγγελματίες του χώρου, μέσα από τους συλλόγους και τις ενώσεις τους, πιέζουν εδώ και μέρες για ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας έως τις 31 Ιουλίου, επικαλούμενοι προβλήματα και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στην πλατφόρμα υποβολής. Επισημαίνουν ότι οι τεχνικές ατέλειες του συστήματος και η υπερφόρτωση, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο των λογιστών και προκαλούν καθυστερήσεις. Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι η παράταση αυτή δεν θα προκαλέσει δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει η 31η Ιουλίου, άρα δεν επηρεάζονται τα κρατικά έσοδα.

Η κίνηση αυτή έρχεται να διευκολύνει τόσο τους λογιστές όσο και τους φορολογούμενους, μειώνοντας την πίεση, αποφορτίζοντας τα πληροφοριακά συστήματα και επιτρέποντας την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως υποστηρίζουν. Ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ η επίσημη θέση παραμένει αυστηρή: η προθεσμία δεν πρόκειται να μετατεθεί, καθώς έχει καθιερωθεί σταθερό και αμετάβλητο χρονοδιάγραμμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Η καταληκτική ημερομηνία λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης 15 Ιουλίου και όλα δείχνουν ότι θα τηρηθεί αυστηρά.

Στο μεταξύ, για να προλάβουν την προθεσμία, οι φορολογούμενοι και οι λογιστές πρέπει να υποβάλλουν κατά μέσο όρο περίπου 100.000 δηλώσεις την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το άγχος και την πίεση. Ταυτόχρονα, οι καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα, όπως η καθυστέρηση στην ανάρτηση σημειωμάτων clawback από τον ΕΟΠΥΥ, δυσχεραίνουν τη διαδικασία, ειδικά για όσους υποβάλλουν δηλώσεις με επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα.

Για όσους αντιμετωπίζουν τεκμηριωμένα τεχνικά προβλήματα, προβλέπεται η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής μέσω της ειδικής υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE για φυσικά πρόσωπα, ενώ για νομικά πρόσωπα υπάρχει η επιλογή υποβολής της δήλωσης εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης και επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι τις 9 Ιουλίου δείχνουν ότι από τις 6.154.979 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, περίπου το 34% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.949 ευρώ, το 22% πιστωτικές με μέση επιστροφή 375 ευρώ και το 44% μηδενικές. Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις που απομένουν να υποβληθούν και η πίεση για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων παραμένουν τεράστιες.

Υπάρχουν ωστόσο και ειδικές περιπτώσεις όπου προβλέπεται παράταση χωρίς πρόστιμα, για σοβαρούς λόγους όπως ασθένεια, τοκετός ή θάνατος του λογιστή, με την απαραίτητη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων και ενημέρωση της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προθεσμία μπορεί να μετατεθεί σημαντικά, αναλόγως της διάρκειας της απουσίας ή του περιστατικού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως η αυστηρή τήρηση της προθεσμίας αποτελεί στόχο τόσο του Υπουργείου όσο και της ΑΑΔΕ, όμως η πίεση και τα αιτήματα για παράταση δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει. Η τελική απόφαση, παρά τις επίσημες διαψεύσεις για αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας, φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ανάλογα με την εξέλιξη των καταστάσεων στα συστήματα και την αποδοτικότητα των λογιστών και φορολογουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό παραμένει έντονο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με ασφάλεια και ομαλότητα, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που περιμένει να κλείσει πριν τα μεσάνυχτα της 15ης Ιουλίου.

