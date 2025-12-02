Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε 3 μέρες κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης. Ο αριθμός τους έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.033.000 αιτήσεις με βάση τα τελευταία στοιχεία, δείγμα ότι οι πολίτες χρειάζονται τα χρήματα.



Το πόσο τα χρειάζονται φαίνεται και από το γεγονός ότι 1 στους 5 Έλληνες (19%) δεν είχαν το 2024 τη δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν. Με το μέσο κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 9,2%, δεν προκαλεί εντύπωση ότι η χώρα ήταν εύκολα στην πρώτη θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Το 19% είναι οριακά χαμηλότερο από το 19,2% του 2023.



Στο κόστος στέγασης – συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτρικό ρεύμα – η Ελλάδα βρίσκεται στην ασυνήθιστη θέση να έχει δύο πρωτιές. Μία θλιβερή και μία που προκαλεί μάλλον ανακούφιση.



Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι πέρυσι σχεδόν 1/3 Έλληνες (29%) δαπανούσε πάνω το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος του για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Αυτή είναι η θλιβερή πρωτιά με την Δανία και την Τσεχία να συμπληρώνουν το βάθρο της ντροπής αν και σε αρκετά μεγάλη απόσταση.



Η άλλη πρωτιά – κι αυτό σίγουρα θα παραξενέψει πολλούς – είναι ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης μεταξύ 2010 και 20224 σημείωσε τη μικρότερη αύξηση, μόλις 6%.

Κάπως έτσι το 2010 το κόστος στέγασης στην Ελλάδα βρισκόταν στο 91,5% του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Στο τέλος του 2024 ήμαστε στο 70,5% καθώς στην υπόλοιπη Ήπειρο οι αυξήσεις στα κόστη ήταν θηριώδεις και ξεκινώντας από το 23% της Ιταλίας για να φτάσουμε στο 145% της Βουλγαρίας και το 172% της Ουγγαρίας.

Είναι λογικό να απορεί κάποιος τι θα γινόταν στη χώρα αν το κόστος στέγασης αυξανόταν σε τέτοια επίπεδα….



Εκεί που δεν απορεί κανείς είναι η επόμενη θλιβερή πρωτιά για τη χώρα. Περισσότεροι από 4 στους 10 (43%) καθυστερούσαν το 2024 τις πληρωμές είτε στο δάνειο τους, είτε στο ενοίκιο είτε στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Η δεύτερη Βουλγαρία και η Τρίτη Ρουμανία απέχουν παρασάγγας με 19% και 15% αντίστοιχα.

Τσέχοι, Ολλανδοί και Πολωνοί έχουν καταφέρει να πληρώνουν στην ώρα τους.



Την απογοητευτική εικόνα συμπληρώνουν οι επενδύσεις στην κατοικία. Με μόλις 2,6% του ΑΕΠ η Ελλάδα είναι στον πάτο της κατάταξης ξεπερνώντας μόνο Λετονία και Πολωνία. Στον αντίποδα η Κύπρος έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό της στο 8% ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γερμανία.



«Μπόνους» το γεγονός ότι το 27% των Ελλήνων ζούσαν το 2024 σε σπίτια πολύ μικρά, για τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, δείγμα κι αυτό του μεγέθους του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα. Αναμενόμενη και η 7η θέση στην Ευρωζώνη.

