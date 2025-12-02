Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκθεση Κομισιόν για τη στέγαση: Οι 4 θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας που φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κόστος στέγασης, τις επενδύσεις στην κατοικία, την επαρκή θέρμανση, τις στεγαστικές ανάγκες

Στεγαστικό

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε 3 μέρες κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης. Ο αριθμός τους έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.033.000 αιτήσεις με βάση τα τελευταία στοιχεία, δείγμα ότι οι πολίτες χρειάζονται τα χρήματα.
 
Το πόσο τα χρειάζονται φαίνεται και από το γεγονός ότι 1 στους 5 Έλληνες (19%) δεν είχαν το 2024 τη δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν. Με το μέσο κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 9,2%, δεν προκαλεί εντύπωση ότι η χώρα ήταν εύκολα στην πρώτη θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Το 19% είναι οριακά χαμηλότερο από το 19,2% του 2023.
 
Στο κόστος στέγασης – συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτρικό ρεύμα – η Ελλάδα βρίσκεται στην ασυνήθιστη θέση να έχει δύο πρωτιές. Μία θλιβερή και μία που προκαλεί μάλλον ανακούφιση.
 
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι πέρυσι σχεδόν 1/3 Έλληνες (29%) δαπανούσε πάνω το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος του για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Αυτή είναι η θλιβερή πρωτιά με την Δανία και την Τσεχία να συμπληρώνουν το βάθρο της ντροπής αν και σε αρκετά μεγάλη απόσταση.
 
Η άλλη πρωτιά – κι αυτό σίγουρα θα παραξενέψει πολλούς – είναι ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης μεταξύ 2010 και 20224 σημείωσε τη μικρότερη αύξηση, μόλις 6%.  

Κάπως έτσι το 2010 το κόστος στέγασης στην Ελλάδα βρισκόταν στο 91,5% του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Στο τέλος του 2024 ήμαστε στο 70,5% καθώς στην υπόλοιπη Ήπειρο οι αυξήσεις στα κόστη ήταν θηριώδεις και ξεκινώντας από το 23% της Ιταλίας για να φτάσουμε στο 145% της Βουλγαρίας και το 172% της Ουγγαρίας.
Είναι λογικό να απορεί κάποιος τι θα γινόταν στη χώρα αν το κόστος στέγασης αυξανόταν σε τέτοια επίπεδα….
 
Εκεί που δεν απορεί κανείς είναι η επόμενη θλιβερή πρωτιά για τη χώρα. Περισσότεροι από 4 στους 10 (43%) καθυστερούσαν το 2024 τις πληρωμές είτε στο δάνειο τους, είτε στο ενοίκιο είτε στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Η δεύτερη Βουλγαρία και η Τρίτη Ρουμανία απέχουν παρασάγγας με 19% και 15% αντίστοιχα.
Τσέχοι, Ολλανδοί και Πολωνοί έχουν καταφέρει να πληρώνουν στην ώρα τους.
 
Την απογοητευτική εικόνα συμπληρώνουν οι επενδύσεις στην κατοικία. Με μόλις 2,6% του ΑΕΠ η Ελλάδα είναι στον πάτο της κατάταξης ξεπερνώντας μόνο Λετονία και Πολωνία. Στον αντίποδα η Κύπρος έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό της στο 8% ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γερμανία.
 
«Μπόνους» το γεγονός ότι το 27% των Ελλήνων ζούσαν το 2024 σε σπίτια πολύ μικρά, για τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, δείγμα κι αυτό του μεγέθους του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα. Αναμενόμενη και η 7η θέση στην Ευρωζώνη.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κομισιόν Στέγαση επίδομα θέρμανσης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark