Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες το χρηματιστήριο στη Wall Street, λόγω της συρρίκνωσης – για ένατο συναπτό μήνα – της μεταποιητικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω της συρρίκνωσης – για ένατο συναπτό μήνα – της μεταποιητικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 427,09 μονάδων (–0,90%), στις 47.289,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 89,76 μονάδων (–0,38%), στις 23.275,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,46 μονάδων (–0,53%), στις 6.812,63 μονάδες.

