Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν τροποποιητική για να πάρουν την επιστροφή ενοικίου

Δεν απαιτείται τελικά τροποποιητική δήλωση – για τη συμπλήρωση του διαβόητου πια κωδικού 081- ως προϋπόθεση για την επιστροφή ενός ενοικίου σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που υπογράφουν οι 2 υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κότσηρας.

Αρκεί βεβαίως να ταυτοποιούνται τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή με αυτά της ενεργούς δήλωσης του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.



Αν τα στοιχεία δεν ταιριάζουν – κι επομένως με ορατό τον κίνδυνο της απώλειας της ενίσχυσης αφού η ΑΑΔΕ θα κάνει διασταύρωση που δεν θα βγάλει αποτέλεσμα – τότε η τροποποιητική πρέπει να γίνει και μάλιστα η διορία τελειώνει σε 5 μέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου.



Η σχετική διευκρίνηση ήρθε ομολογουμένως με σημαντική καθυστέρηση καθώς εδώ και μήνες είχε καλλιεργηθεί από το υπουργείο οικονομικών η αντίληψη της υποχρεωτικότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση Πετραλιά – Κότσιρα χωρίς υποχρέωση τροποποιητικής είναι 2 ακόμη κατηγορίες δικαιούχων:

- Οι εκμισθωτές που εξαιρούνται σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριακής δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, όπως το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή υποβάλει στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» σκαναρισμένα αρχεία:

Της ενεργούς κατά το εκάστοτε προηγούμενο της καταβολής έτος χειρόγραφης σύμβασης μίσθωσης

Αποδεικτικών καταβολής του ετήσιου μισθώματος

Βεβαίωσης σπουδών σε περίπτωση μίσθωσης κατοικίας φοιτητή εφόσον απαιτείται

- Εκμισθωτές που υποβάλλουν χειρόγραφα την πληροφοριακή δήλωση μίσθωσης όπως π.χ. οι ανήλικοι. Στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής επίσης μέσα από «Τα αιτήματα μου» υποβάλει στην ΑΑΔΕ σκαναρισμένα αρχεία:

Της χειρόγραφης πληροφοριακής δήλωσης μίσθωσης

Αποδεικτικών καταβολής του ετήσιου μισθώματος

Βεβαίωσης σπουδών σε περίπτωση μίσθωσης κατοικίας φοιτητή εφόσον απαιτείται

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως τις 20 Οκτωβρίου έτσι ώστε να γίνουν οι πληρωμές έως το τέλος Νοεμβρίου. Το αργότερο, η καταβολή τους μπορεί να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου με εύλογη καθυστέρηση και στην καταβολή των ποσών.



Σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω:

Επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων σε φοιτητικές κατοικίες

Μη διαπίστωσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τουλάχιστον μια εκ των μισθώσεων κατοικίας φοιτητή εάν μισθώνονται περισσότερες της μίας κατοικίες για διαφορετικούς φοιτητές εξαρτώμενα τέκνα από τον ίδιο δικαιούχο

Ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το μεγαλύτερο ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και προκύπτει και από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα

Τότε δίνεται η δυνατότητα ένστασης με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.



Εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες στη φορολογική δήλωση του μισθωτή με αποτέλεσμα να υπάρχει αχρεώστητη καταβολή, τότε η ενίσχυση επιστρέφεται εντόκως και ο δικαιούχος αποκλείεται για 3 χρόνια από τη σχετική ενίσχυση.

