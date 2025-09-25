Του Βασίλη Καλτσά

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου της χρυσής λίρας, η τιμή της οποίας ξεπέρασε την Τετάρτη και τα 850 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τιμή της στις αρχές του 2023 ήταν περίπου στο μισό της σημερινής.

Η άνοδος των τιμών του χρυσού έχει συμπαρασύρει και τη χρυσή λίρα, με ολοένα και πιο πολλούς να «τρέχουν» στην Τράπεζα της Ελλάδος για να τις πουλήσουν.

Και δεν είναι καθόλου παράδοξο, αφού πλέον αξίζει όσο και ένας κατώτατος μισθός.

Για να μπορέσει κάποιος να πουλήσει χρυσές λίρες στην τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να φροντίσει να έχει κλείσει προηγουμένως ραντεβού.

Από το 2022, έχουν πωληθεί από ιδιώτες περισσότερες από 162.000 χρυσές λίρες.

Το ράλι του χρυσού

Τις τελευταίες ημέρες ο χρυσός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και διαπραγματεύεται κοντά στο επίπεδο των 3.800 δολαρίων.

Ποιοι είναι όμως οι κύριοι λόγοι για το συνεχιζόμενο ράλι;

Μια νέα έκθεση τoυ Bloomberg, ανέφερε ότι η Κίνα προσπαθεί να γίνει θεματοφύλακας των ξένων κρατικών αποθεμάτων χρυσού. Με άλλα λόγια, θέλει να αποθηκεύσει τον χρυσό που αγοράζουν άλλες χώρες. Η έκθεση ανέφερε ότι το σχέδιο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον μιας χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η κίνηση αυτή είναι θετική για την τιμή του χρυσού με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνει κίνητρο σε περισσότερους ανθρώπους -στην περίπτωση αυτή, κυβερνήσεις- να αγοράσουν το μέταλλο. Δεύτερον, καθιστώντας το εθνική χρηματοοικονομική προτεραιότητα, η Κίνα καθιερώνεται ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας σε ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να κάνει ένα πράγμα: να συνεχίσει να αγοράζει και να κατέχει χρυσό.

Επιπλέον, ρόλο στην άνοδο έχει παίξει και η προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων. Δεδομένης της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ο δεύτερος πιο πρόσφατος παράγοντας που συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του χρυσού, σημειώνει το Business Insider.

O τρίτος λόγος είναι η διαχρονική αξία του χρυσού ως γεωπολιτικό καταφύγιο.

Ενώ τα κέρδη του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες μπορούν να συνδεθούν με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, το πολύτιμο μέταλλο επηρεάστηκε κυρίως από την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι δασμοί Τραμπ, προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές και οδήγησαν τους επενδυτές στην αναζήτηση ασφάλειας. Παράλληλα, η γεωπολιτική αστάθεια λόγω του κλιμακούμενου πολέμου στην Ουκρανία αλλά και στη Γάζα, έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά των επενδυτών.

