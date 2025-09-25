Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 171,50 μονάδων (–0,37%), στις 46.121,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 75,61 μονάδων (–0,34%), στις 22.497,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,95 μονάδων (–0,28%), στις 6.637,97 μονάδες.

