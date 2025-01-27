Η PureHealth του Άμπου Ντάμπι εξαγοράζει από τη CVC πλειοψηφικό πακέτο στα ελληνικά νοσοκομεία

Η PureHealth Holding PJSC του Άμπου Ντάμπι εξαγοράζει πλειοψηφικό μερίδιο σε ελληνική αλυσίδα νοσοκομείων από τη CVC Capital Partners, ενισχύοντας τις προσπάθειες του εμιράτου να επεκταθεί στον τομέα και να διαφοροποιήσει την οικονομία του από το πετρέλαιο.

Η συμφωνία αποτιμά την Hellenic Healthcare Group (HHG) σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια και η εταιρεία από τα Εμιράτα - που ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ - θα αποκτήσει μερίδιο 60%, ανέφερε η PureHealth σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. Η CVC θα διατηρήσει το 35% της ιδιοκτησίας και ο ιδρυτής της εταιρείας θα κατέχει το υπόλοιπο. Διευκρινίζεται ότι επί του παρόντος, η HHG ανήκει κατά 90% στη CVC Capital Partners VI και κατά 10% στον κ. Δημήτρη Σπυρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της HHG, ο οποίος θα διατηρήσει το 5% της εταιρείας.

Για την PureHealth, η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία της διεθνή προσπάθεια εξαγοράς. Το 2023, συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική Circle Health Group, καθώς και μειοψηφικό μερίδιο στην αμερικανική Ardent Health Services. Η εταιρεία, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία ύψους περίπου 11 δισ. δολαρίων, λειτουργεί περισσότερα από 100 νοσοκομεία και πάνω από 300 κλινικές με 56.000 και πλέον εργαζόμενους.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, η HHG λειτουργεί περίπου 10 νοσοκομεία και 16 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, τα οποία θα ενσωματωθούν στην PureHealth μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η κίνηση αυτή φέρνει την PureHealth πιο κοντά στο στόχο της να παράγει το 50% των εσόδων της εκτός του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δήλωσε στο Bloomberg η διευθύνουσα σύμβουλος Shaista Asif. (Το Συμβούλιο Συνεργασίας για τα Αραβικά Κράτη του Κόλπου, αρχικά γνωστό ως Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ΣΣΚ, είναι μια περιφερειακή διακυβερνητική πολιτική και οικονομική ένωση που αποτελείται από όλα τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου, εκτός από το Ιράκ). Η εταιρεία παράγει σήμερα περίπου το ένα τρίτο των εσόδων της εκτός της περιοχής, πρόσθεσε η Shaista Asif.

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας του Άμπου Ντάμπι να διευρύνει την οικονομία του, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο. Η PureHealth, η οποία συγκέντρωσε περίπου 986 εκατ. δολάρια από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2023, έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς του φορέα εκμετάλλευσης νοσοκομείων NMC Healthcare, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο εμιράτο εδρεύει επίσης η M42, μια εταιρεία που υποστηρίζεται από την Mubadala Investment και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42, η οποία επιδιώκει να επεκταθεί στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Εν τω μεταξύ, η ADQ ενοποίησε πέρυσι ορισμένα από τα φαρμακευτικά της περιουσιακά στοιχεία για να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοεπιστημών της περιοχής, με δραστηριότητες σε τέσσερις ηπείρους.

Σημειώνεται ότι το Hellenic Healthcare Group ιδρύθηκε το 2018.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, τα θεραπευτήρια του HHG:

Περιθάλπουν περίπου 1.3 εκατ. ασθενείς ετησίως

Συνεργάζονται με περισσότερους από 6.662 ιατρούς

Απασχολούν περισσότερους από 5.359 εργαζόμενους

Διαθέτουν 1.630 κλίνες νοσηλείας

Διαθέτουν 108 χειρουργικές αίθουσες & 34 αίθουσες τοκετού

Πραγματοποιούν 101.418 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως

Πραγματοποιούν 9.691 τοκετούς ετησίως

Αξιοποιούν 12 ρομποτικά χειρουργικά συστήματα

Λειτουργούν 10 μαγνητικούς τομογράφους τελευταίας γενιάς

Διαθέτουν 27 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, Πlaton Δiagnosis, Πρόγνωσις και Δημόκριτος, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.