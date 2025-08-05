Κατά την 519η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του Φορέα «Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. «IRIS»» αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15/7/2025.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι του εν λόγω Φορέα υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα με τις απόψεις τους.

Στις 4/8/2025 πραγματοποιήθηκε η 520η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, κατά τη διεξαγωγή της οποίας, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής , την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ και τις απόψεις που προέβαλε ο Φορέας Πιστοποίησης «Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. «IRIS»», τόσο προφορικώς όσο και δια του σχετικού υπομνήματός του, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. Πιστοποιητικού 367-7 (B3/15), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και την διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του ως άνω σχετικού χρονικού διαστήματος της αναστολής, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης (Απόφαση Σ/10358/25).

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης δεδομένου ότι ο διαπιστευμένος Φορέας έχει παραβιάσει απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συγκεκριμένα τις παραγράφους που αναφέρονται στη μη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτών και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.Δ,.

Στη συνέχεια των ανωτέρω, την ως άνω Απόφαση Σ/10358/25 της 520ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου επικύρωσε αυθημερόν στις 4/8/2025, κατά τη διάρκεια της 227ης συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. ( Απόφαση ΔΣ/4618/25).

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ενημέρωσης του Φορέα σημειώνεται ότι η ισχύς της απόφασης άρχεται από τις 4/8/2025.

