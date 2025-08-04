Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντός της εβδομάδας τις εκτελεστικές αποφάσεις του για την επισημοποίηση των χαμηλότερων δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία μπλοκ και των εξαιρέσεων από τους δασμούς ορισμένων βιομηχανικών αγαθών, όπως τα ανταλλακτικά αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να δημοσιεύσουν μια κοινή δήλωση που θα περιγράφει τις πολιτικές δεσμεύσεις που συμφώνησαν ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η νομική μορφή των αποφάσεων εξαρτάται από τις ΗΠΑ, όπως τόνισαν.

Σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με την Ουάσινγκτον, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του μπλοκ των 27 κρατών πρόκειται να υποστεί αμερικανικούς δασμούς 15%. Αυτός ο συντελεστής θα ισχύει επίσης για τα αυτοκίνητα, αντί του τρέχοντος 25%, καθώς και για τυχόν μελλοντικά τομεακά μέτρα που θα έχουν στόχο τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς, δήλωσαν αξιωματούχοι και των δύο πλευρών.

Ένα εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι ο καθολικός φόρος θα αποτελεί το ανώτερο όριο για την ΕΕ, την ώρα που οι περισσότεροι άλλοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ θα δουν τον βασικό δασμολογικό συντελεστή να προστίθεται στους υπάρχοντες λεγόμενους δασμούς του πλέον ευνοούμενου κράτους.

Ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής της συμφωνίας από τις ΗΠΑ, η ΕΕ πρότεινε την αναστολή για έξι μήνες του πακέτου αντιμέτρων που είχε προετοιμάσει σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν κατέληγαν σε συμφωνία, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ καλύπτει μόνο τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμολογικούς συντελεστές και δεν προβλέπει καμία εξαίρεση, ούτε τον τρόπο με τον οποίο τα τομεακά μέτρα του Τραμπ θα εφαρμοστούν στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Εκτός από έναν καθολικό φόρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και διπλάσιο δασμολογικό συντελεστή στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Έχει επίσης απειλήσει να στοχοποιήσει τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς στο εγγύς μέλλον.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν πάντως ότι ένας δασμολογικός συντελεστής χαμηλότερους του βασικού (15%) θα επιβληθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό αγαθών, όπως ορισμένα γενόσημα φάρμακα και η αεροπορική βιομηχανία.

Οι δύο πλευρές ωστόσο θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται για εξαιρέσεις και άλλων αγαθών, όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, από τους δασμούς, ενώ θα εξετάσουν και ποια άλλα αγαθά θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ρυθμίσεις μηδενικών δασμών, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Η ΕΕ πιέζει επίσης για μια συμφωνία που θα επιτρέπει την εξαγωγή ορισμένου όγκου χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ με χαμηλότερο συντελεστή από το 50% που επιβάλλεται επί του παρόντος στα μέταλλα. Αυτές οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις συζητήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πάντως ότι οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις συμπεφωνημένες πολιτικές δεσμεύσεις τους θα πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις και εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να απαντήσουν στους δασμούς του Τραμπ.

Τα αντίμετρα του μπλοκ που καλύπτουν αγαθά αξίας σχεδόν 100 δισ. ευρώ (116 δισ. δολάρια) μπορούν βέβαια να αρθούν γρήγορα εάν χρειαστεί, ανέφερε μία από τις πηγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.