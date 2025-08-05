Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ενοικιαστές στην Ελλάδα εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους, στο οποίο πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες άλλοι υποψήφιοι ενοικιαστές, δυσκολεύονται στην εύρεση κατοικίας, λόγω χαμηλής προσφοράς και δυσθεώρητων τιμών.

«Έκρηξη» τιμών

Μέσα σε 6 μόλις χρόνια, οι τιμές ενοικίασης έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί σε πολλές περιπτώσεις.

Επτά στα δέκα σπίτια έως και 50 τ.μ. ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, ενώ η γενική εκτίμηση στην αγορά, είναι ότι δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος ένα «αξιοπρεπές» διαμέρισμα κάτω από τα 600 ευρώ.

Σε δημοφιλείς γειτονιές πλησίον του κέντρου της Αθήνας, όπως το Μετς, το Κουκάκι και ο Λυκαβηττός, ένα δυάρι το 2019 είχε μέση τιμή ενοικίου 320-350 ευρώ και σήμερα εν έτει 2025, οι τιμές ξεκινούν από τα 500 (τυχεροί όσοι βρούν ή ενοικιάζουν σε αυτή την τιμή) και φτάνουν μέχρι και τα 950 ευρώ.

Φοιτητές σε απόγνωση

Ως απογοητευτική χαρακτηρίζουν την κατάσταση πολλοί φοιτητές. Οι υψηλές τιμές των ενοικίων δυσκολεύει τους ίδιους και τις οικογένειές τους να ανταποκριθούν οικονομικά, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι να στρέφονται στη συγκατοίκηση.

Επιπλέον, πολλοί φοιτητές πλέον επιλέγουν κάποια σχολή κοντά στον τόπο κατοικίας τους για να γλυτώσουν τα «αλμυρά» ενοίκια.

Την ίδια στιγμή αρκετοί νέοι θεωρούν το στεγαστικό ως βασικό πρόβλημα που τους οδηγεί στο να μην κάνουν οικογένεια, ενώ όσοι έχουν ακόμα και μια γκαρσονιέρα στην ιδιοκτησία τους, θεωρούνται πλέον ως οι τυχεροί της γενιάς τους.

Μικρή διαθεσιμότητα

Η χαμηλή προσφορά ακινήτων οδηγεί τις τιμές. Μέσα σε 3 χρόνια η διαθεσιμότητα των σπιτιών προς ενοικίαση έχει μειώθεί από 2,5 εώς και 5 φορές σε κάποιες περιοχές.

Χαρακτηριστικά, μόλις το 0,67% των διαμερισμάτων 80-110 τ.μ. στα Νότια Προάστια της Αθήνας, ενοικιάζεται μέχρι 600 ευρώ. Το 2022, το ποσοστό ανερχόταν στο 4%.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, τα Δυτικά Προάστια και το υπόλοιπο Αττικής.

Συγκεκριμένα, το 2022 το 20% των διαμερισμάτων στο κέντρο ενοικιαζόταν έως 600 ευρώ, ενώ το 2025 μόλις το 5,6%.

Στα Δυτικά προάστια τα ποσοστά ανέρχονται σήμερα στο 11% από 35,5% και στο υπόλοιπο Αττικής στο 11,5% από 27,2%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.