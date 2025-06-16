Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: Η κυβέρνηση ξέρει να διαχειρίζεται τις κρίσεις και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται

«Μας ανησυχεί όλους όταν φλέγεται η Μέση Ανατολή και ελπίζουμε να μην δούμε τα χειρότερα. Όμως, όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, θα πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στη διπλωματία. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαχειρίζεται τις κρίσεις και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για την κρίση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

«Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική επίπτωση αλλά δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή» επεσήμανε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι «η τιμή του πετρελαίου κινείται προς το παρόν στα 77 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερη από πέρυσι όπου τέτοια περίοδο ήταν στα 82 δολάρια το βαρέλι».

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαχειρίζεται τις κρίσεις και όλα τα συναρμόδια υπουργεία είναι από πάνω», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της ΔΕΘ, όπως επεσήμανε. «Το σχέδιο της ΔΕΘ είναι συγκεκριμένο και επικεντρώνεται στη μείωση βαρών για τη μεσαία τάξη. Θέλουμε να πάμε οριζόντια με ώθηση την ανάπτυξη και με αφαίρεση βαρών», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε: «Μας προβληματίζει το θέμα της στέγης και θέλουμε να παρέμβουμε με παροχή κινήτρων και αντικινήτρων».

Απαντώντας για το πρόβλημα των οφειλετών σε ελβετικό φράγκο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προανήγγειλε ότι η λύση είναι κοντά. «Μελετάμε λύση για το ελβετικό φράγκο, όπως έχουμε ήδη πει. Ένα κομμάτι θα αφορά σίγουρα τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Θέλουμε όμως να δούμε πώς αυτό δεν θα χτυπάει στο πρόγραμμα Ηρακλής και με ποιόν τρόπο μπορεί αυτό να γίνει οργανωμένα γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους αυτή η εξίσωση για να μπορέσεις να τη λύσεις σωστά» τόνισε.

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι «υπάρχουν κάποιοι που έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνειά τους. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς κινείται η ισοτιμία του ευρώ. Όλα αυτά τα πράγματα αλληλοεπιδρούν σε μια λύση στο ελβετικό». Και δήλωσε ότι «σύντομα θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε πιο αναλυτικά και πιο στοχευμένα γι' αυτό».

Σχολιάζοντας τη σημασία της πάταξης της φοροδιαφυγής, που ενισχύεται με κάθε βήμα ψηφιοποίησης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στάθηκε στο θέμα της διακίνησης προϊόντων με φορτηγά. Όπως αποκάλυψε «δεκαπλασιάζονται τα πρόστιμα σε φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα χωρίς παραστατικά: σε 5.000 ευρώ από 500 ευρώ για απλογραφικό σύστημα, σε 10.000 από 1.000 για διπλογραφικό».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα πρόστιμα για το λαθρεμπόριο καυσίμων, υπενθυμίζοντας ότι αντιστοιχεί σε απώλειες εσόδων της τάξεως του 0,5 δισ. ευρώ.

Για την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι σηματοδοτεί την ενοποίηση των φορολογικών μηχανισμών του κράτους υπό την Ανεξάρτητη Αρχή. Και πρόσθεσε ότι, αντιστοίχως, η απορρόφηση των αρμοδιοτήτων και των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης από την ΑΑΔΕ, θα λύσει το πρόβλημα των αγροτικών πληρωμών με ταχύτητα και διαφάνεια.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ιστορική» την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έκρινε Συνταγματικό τον νόμο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια. «Είναι η επίλυση μιας ιστορικής εκκρεμότητας, η τελευταία πράξη, αν θέλετε, στην ολοκλήρωση της θεσμικής αρχιτεκτονικής. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι στην Ελλάδα θα έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά από δεκαετίες συζήτησης πάνω σε αυτό το θέμα».

Και πρόσθεσε: «Τα τοτέμ είναι για να σπάνε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συζήτησης η πιο σημαντική πολιτική υπεραξία είναι ότι σημεία στα οποία είχαμε κολλήσει, ήρθε ο καιρός απολογιστικά να τα υπερβούμε και να το κάνουμε με ταχύτητα».

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, τόνισε ότι σήμερα ακόμη δεν μπορεί να ιδρυθεί μια αυτοτελής εθνική μη κρατική πρωτοβουλία και αυτό πρέπει να αλλάξει με την Συνταγματική Αναθεώρηση. «Ελπίζω η αντιπολίτευση να αλλάξει στάση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ», απάντησε ερωτηθείς για το εάν η απόφαση αυτή πρέπει να αναχαιτίσει ως αυτονόητη συνέπεια τις αιτιάσεις ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης. «Καλό θα ήταν όλη η Βουλή να αλλάξει σελίδα και να μην μείνει στο πολιτικό ρεπερτόριο της δεκαετίας του ‘80».

