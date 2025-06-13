Το ΣΔΟΕ ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ

Στην ΑΑΔΕ ενσωματώνεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, οι αρμοδιότητες, τα αρχεία, τα περιουσιακά στοιχεία και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ.

Η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο τον εντοπισμό της διακίνησης «μαύρου» χρήματος του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου είναι αυτονόητη πράξη που έχει ως στόχο την ενίσχυση και τη «θωράκιση» των ελέγχων, αποδεσμεύοντάς τους από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Την ευθύνη πλέον για τη διενέργειά τους θα έχει η ΑΑΔΕ με την τεχνογνωσία και το κύρος της, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

«Η κυβέρνηση, με σειρά πρωτοβουλιών, έχει αποδείξει ότι η μάχη κατά του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής δεν αντιμετωπίζεται απλά ως κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά ως εθνική υποχρέωση. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί γίνονται καθημερινά πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και φτάνουν σε κάθε γωνία της χώρας. Η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος είναι θέμα ισότητας των πολιτών και θεμέλιο μιας σύγχρονης και υγιούς οικονομίας», τονίζουν από το υπ. Οικονομικών.

Η διάταξη θα συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον νέο Τελωνειακό Κώδικα, το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα προς διαβούλευση.

Πηγή: skai.gr

