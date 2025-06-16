ΙΟΒΕ: Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, στις 110,8 μονάδες τον Μάιο

Μειώθηκε τον Μάιο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία στις 110,8 μονάδες από 113,1 μονάδες ένα μήνα πριν, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (109,2 μονάδες).

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, οι διεθνείς αναταράξεις και αβεβαιότητες που παραμένουν πλέον για μεγάλο χρονικό διάστημα στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία δεν φαίνεται, έως τώρα, να έχουν σημαντικές επιδράσεις.

Κρίσιμη αναμένεται να είναι, συνολικά για την οικονομία, και η επίδραση του ταμείου ανάκαμψης, τα τελικά στάδια του οποίου επηρεάζουν τη μεγέθυνση της οικονομίας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.

Τον Απρίλιο καταγράφηκε υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 4,3% σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι οριακής αύξησης 0,6% στην ΕΕ27. Επίσης πτωτικές ήταν οι τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Απρίλιο. Ειδικότερα, μείωση για τη Μεταποίηση (-1,1%), τα Ορυχεία-Λατομεία (-4,0%), και εντονότερη για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-19,6%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Βασικά Μέταλλα (11,6%), τα Τρόφιμα (4,6%) και στα Φαρμακευτικά προϊόντα (1,9%).

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού υποχώρησε στο 79,1% τον Απρίλιο (από 74,7% τον Ιανουάριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να ανέρχεται στους 7,2 μήνες από 4,9 μήνες τον Ιανουάριο.

Σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο του 2025 η απασχόληση στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 3,3%, στα 418,2 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το δελτίο του ΙΟΒΕ καταγράφει ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+1,0%, y-o-y), με τους απασχολούμενους να διαμορφώνονται στους 4216,8 χιλ. το α' τρίμηνο του 2025 (+43,4 χιλ. σε σχέση με ένα έτος πριν).

Ο δείκτης κόστους εργασίας στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 115 μονάδες το δ' τρίμ. του 2024, σημειώνοντας άνοδο 6,2% σε σχέση με ένα έτος πριν.

