Μικρά κέρδη σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές, αφού ολοκλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες, με την άνοδο που σχετίζεται με ορισμένες εταιρικές ειδήσεις να αντισταθμίζει τις περιορισμένες απώλειες από την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 545,87 μονάδες στις 10:06 ώρα Ελλάδας, ξεκινώντας την εβδομάδα σε θετικό έδαφος.

Η μετοχή της Kering, μητρική της Gucci, σημείωσε άλμα 7,2% ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Λούκα ντε Μέο θα γίνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος αφού κατάφερε να εξυγιάνει την προβληματική Renault. Η μετοχή της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσε πτώση 5,6%. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, η ιαπωνική Nissan σχεδιάζει να μειώσει το ποσοστό της στη Renault.

Στο μεταξύ, οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ και το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφας πριν από τα ξημερώματα σήμερα. Η κλιμάκωση των εντάσεων προκαλεί περαιτέρω ανησυχίες στις αγορές που είναι ήδη αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις από τις αλλαγές στην αμερικανική δασμολογική πολιτική.

Ο ενεργειακός κλάδος ήταν μεταξύ αυτών με τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,1%.

Στην ίδια ώρα, οι μετοχές στο Τελ Αβίβ ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση με οριακή άνοδο, με τους επενδυτές να εκφράζουν την πεποίθηση ότι το Ισραήλ θα επικρατήσει στον πόλεμό του για την εξάλειψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο δείκτης των εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης Tel Aviv 35 άνοιξε με άνοδο 0,3% ενώ ο ευρύτερος δείκτης TA-125 ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Στην πρώτη συνεδρίαση από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, οι βασικοί δείκτες ενισχύθηκαν έως και 0,5% χθες, Κυριακή, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες του 2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

