Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η απόφαση του Ισραήλ να βομβαρδίσει το Ιράν για να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα προσέφερε σανίδα σωτηρίας στο δολάριο, το οποίο έως τότε είχε υποχωρήσει σημαντικά εξαιτίας των ανησυχιών για την αμερικανική οικονομία και του πολύ χαμηλότερου από το αναμενόμενο πληθωρισμού.

Παρ’ όλα αυτά, το δολάριο κατέγραψε μικτές επιδόσεις, υποχωρώντας ελαφρώς έναντι των περισσότερων νομισμάτων. Αυτό, ωστόσο, θεωρείται «νίκη», σε μια εβδομάδα όπου το δολάριο κατέρριψε τα χαμηλά που είχε σημειώσει μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Το πιο σημαντικό είναι ότι η αντίδραση της αγοράς ανέδειξε το γεγονός πως το δολάριο εξακολουθεί να διατηρεί μέρος της αίγλης του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, ακόμα κι αν κάποια από τα υπόλοιπα πλεονεκτήματά του εξασθενούν. Οι νικητές της εβδομάδας ήταν το ελβετικό φράγκο, που ενισχύθηκε αισθητά λόγω ροών προς ασφαλή καταφύγια, και η νορβηγική κορόνα, η οποία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Αυτή την εβδομάδα, οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τους τίτλους των ειδήσεων για τον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν. Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη αποτελεί αναμφίβολα το κορυφαίο γεγονός της εβδομάδας. Αν και δεν αναμένεται μείωση επιτοκίων, οι αγορές αναμένουν με ανυπομονησία την αντίδραση της Fed στην επιβράδυνση των οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ και, κυρίως, στην εξαιρετικά θετική έκθεση πληθωρισμού για τον Μάιο. Η έκθεση αυτή δεν δείχνει κανένα απολύτως σημάδι αυξήσεων τιμών λόγω δασμών — την ώρα που οι πιέσεις του Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων εντείνονται.

Την επόμενη ημέρα συνεδριάζει και η Τράπεζα της Αγγλίας, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσίευση του βασικού δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, στο προσκήνιο θα παραμείνουν τυχόν εκπλήξεις από το μέτωπο των δασμών και των αναρτήσεων του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό για μια ασυνήθιστα ευμετάβλητη εβδομάδα στις αγορές συναλλάγματος.

Στερλίνα

Η πρόσφατη ροή δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εμφανώς ασθενέστερη. Η έκθεση για την αγορά εργασίας του Μαΐου έδειξε ξεκάθαρα σημάδια εξασθένησης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας από την πανδημία και μια απότομη αύξηση των αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας. Το ΑΕΠ και η βιομηχανική παραγωγή του Απριλίου ήταν επίσης κάτω των αναμενόμενων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο ελλείψει μιας ισχυρής έκθεσης για τον πληθωρισμό, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ενδέχεται κάλλιστα να σηματοδοτήσει ότι η επόμενη μείωση θα έρθει πριν από το φθινόπωρο. Τα αδύναμα μακροοικονομικά στοιχεία και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αποδείχθηκαν κακός συνδυασμός για τη στερλίνα, η οποία έχασε μέρος από τα πρόσφατα κέρδη που είχε σημειώσει στην πρόσφατη ανοδική της πορεία.

Ευρώ

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ήσυχη από άποψη ειδήσεων από την Ευρωζώνη, και το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για αυτή. Το ευρώ αρχικά ενισχύθηκε σημαντικά ως απάντηση στα ασθενή στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ, όμως ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν ανέκοψε την άνοδό του. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν καταλύτες που να μπορούν να το οδηγήσουν υψηλότερα, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Τα στοιχεία για τις εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή επηρεάζονται σημαντικά από το προσωρινό «άλμα» στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, πριν την επιβολή δασμών, και την επακόλουθη ύφεση. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να έχουμε σαφή εικόνα της επίδρασής τους στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Δολάριο ΗΠΑ

Η πολυαναμενόμενη έκθεση πληθωρισμού για τον Μάιο δεν έδειξε καμία επίδραση από τους δασμούς Τραμπ και μάλιστα ήταν πολύ πιο ασθενής από το αναμενόμενο. Ο βασικός υποδείκτης αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% έναντι των προσδοκιών για 0,3%, αποτελώντας μια σημαντική και σπάνια απόκλιση. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας συνεχίζουν να αυξάνονται σταδιακά, αντιφάσκοντας με την έκθεση απασχόλησης του Απριλίου. Παρόλο που τα στοιχεία είναι μεικτά, το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι η ζήτηση επιβραδύνεται, η αγορά εργασίας χαλαρώνει και οι επιχειρήσεις απορροφούν το κόστος των δασμών αντί να μετακυλήσουν αυξήσεις τιμών στους καταναλωτές, για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Η συνεδρίαση της Fed αυτή την εβδομάδα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τις πιθανές μειώσεις επιτοκίων — εκ των οποίων οι αγορές προεξοφλούν ήδη δύο τέτοιες μειώσεις εντός του 2025.

