Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η «καθίζηση» της οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 21,9% σε ετήσια βάση, με την επιφάνεια να μειώνεται κατά 33,3% και τον όγκο κατά 15,6% το ίδιο διάστημα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Πιο αναλυτικά, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), τον Φεβρουάριο, στο σύνολο της χώρας, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.142 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 419.752 m2 επιφάνειας και 2.176.385 m3 όγκου.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον δεύτερο μήνα του έτους ανήλθαν σε 2.120 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 409.040 m2 επιφάνειας και 2.129.054 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 33,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 15,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Όσον αφορά τις εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας, τον Φεβρουάριο, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10.712 m2 επιφάνειας και 47.331 m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Φεβρουάριο του 2025, είναι 2,2%.

Όσον αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, στο σύνολο της χώρας, εμφάνισε μείωση κατά 19,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 34,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 25,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, στο σύνολο της χώρας, παρουσίασε μείωση κατά 20,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 35,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024.

Σε επίπεδο 12μήνου, δηλαδή από τον Μάρτιο 2024 έως τον Φεβρουάριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 30.029 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.905.676 m2 επιφάνειας και 30.811.552 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, στο σύνολο της χώρας, εμφάνισε αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,9% στην επιφάνεια και οριακή αύξηση κατά 0,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,4%.





Πηγή: skai.gr

