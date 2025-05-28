Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank αντανακλά τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της χώρας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης, σημειώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε: «Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης.

Η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα: Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Andrea Orcel, τον Henry Holterman, τον Βασίλη Ψάλτη και τους συνεργάτες τους για τον επαγγελματισμό τους και την πολύ καλή συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ελλάδος».

Πηγή: skai.gr

