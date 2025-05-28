Στο 20% περίπου ανέρχεται πλέον η συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Services and Holdings SA, μητρική της Alpha Bank, μετά την εξαγορά παραγώγων που της δίνουν τον έλεγχο μετοχών ποσοστού περίπου 9,7%, την Τετάρτη.

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι θα υποβάλει αίτηση για λάβει την έγκριση των αρχών προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό της στην ελληνική τράπεζα έως και το 29,9%.

«Αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποφέρει αξία πολύ υψηλότερη από τις προσδοκίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με την ιταλική τράπεζα, θα αποφέρει επιπλέον κέρδος περίπου 180 εκατ. ευρώ ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής που ακολουθεί

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh γνωστοποίησε ότι πούλησε το σύνολο του ποσοστού που κατείχε στην Alpha Bank, ύψους 9,75%.

Ειδικότερα, ο ολλανδικός όμιλος ανακοίνωσε ότι πούλησε τη συμμετοχή του σε τρεις κύριες επενδυτικές τράπεζες, προσθέτοντας ότι η μεταβίβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου. Ο ολλανδικός όμιλος δεν αποκάλυψε στους αγοραστές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Reggeborgh δήλωσε επίσης ότι ο ολλανδικός όμιλος θα συνεχίσει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.

Βασίλης Ψάλτης: Ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας

Σχολιάζοντας την αύξηση του ποσοστού από τη UniCredit, ο Βασίλης Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.

Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές.

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου.

Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία.

Στηριζόμενοι στη νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την Ομάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς.»

H ανακοίνωση της Alpha

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών («Alpha Holdings») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Μάϊου 2025 δημόσια ανακοίνωση της UniCredit S.p.A («UniCredit»), η UniCredit προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού 9,7% στην Alpha Holdings, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Holdings σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20% περίπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.