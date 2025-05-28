Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων κατά το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες εστίασης που είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται το ίδιο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους τρεις πρώτους μήνες του 2025, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 488.405 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 454.470 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 1.843.912 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπου είχε ανέλθει σε 1.996.044 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019 έως και 2025 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2022, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.