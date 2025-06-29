Η εταιρεία Israel’s Oil Refineries (ORL.TA) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει επανεκκινήσει εν μέρει τις δραστηριότητες στο εργοστάσιό της στη Χάιφα, το οποίο είχε κλείσει ύστερα από ιρανικό πλήγμα πριν από δύο εβδομάδες.

Η Israel’s Oil Refineries, γνωστή και ως Bazan, ανέφερε ότι επαναφέρει σταδιακά την παραγωγή και εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργική έως τον Οκτώβριο. Επιπλέον τόνισε ότι διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές και απώλειες κερδών έως 250 εκατομμυρίων δολαρίων, που προκαλούνται από πράξεις τρομοκρατίας ή πολέμου.

Η εταιρεία είχε αναφέρει στις 15 Ιουνίου ότι οι αγωγοί και οι γραμμές μεταφοράς στην περιοχή της Χάιφα υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, και ότι αξιολογεί τον αντίκτυπο των καταστροφών στις λειτουργίες της και στις οικονομικές της επιδόσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, δήλωσε ξεχωριστά την Κυριακή ότι το ενεργειακό σύστημα του Ισραήλ «λειτούργησε άψογα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, και η ταχεία αντιμετώπιση του ζητήματος στην Bazan αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της δύναμης και της ανθεκτικότητας του ισραηλινού ενεργειακού τομέα».



Πηγή: skai.gr

