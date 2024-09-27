Πετρέλαιο θέρμανσης: Εκτιμήσεις για το πόσο θα κοστίζει φέτος

Σε προ κορωνοϊού επίπεδα θα πωλείτο το πετρέλαιο θέρμανσης, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα.

Αναλυτές της αγοράς κάνουν λόγο για κόστος 1,10 ευρώ το λίτρο στα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Αντιστοίχως, σε νησί των Κυκλάδων, όπου το μεταφορικό κόστος είναι σε μέσο επίπεδο -ούτε πολύ υψηλό, αλλά ούτε και πολύ οικονομικό- η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωνόταν σε 1,26 ευρώ το λίτρο.

Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποια νησιά, όπου η τιμή θα κυμαινόταν κάτω του 1,26 ευρώ το λίτρο, ενώ σε άλλα θα ξεπερνούσε το 1,30 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Λίγο πριν το δεύτερο lockdown, τον Οκτώβριο του 2020, οι τιμές είχαν πέσει κατακόρυφα, φτάνοντας το 0,776 ευρώ το λίτρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αρμόδιοι φορείς της αγοράς, πάντως, ξεκαθαρίζουν πως οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές ισχύουν με βάση τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που ισχύουν σήμερα, τις υπάρχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, κ.λπ.

Ωστόσο, τα διυλιστήρια είναι αυτά που θα καθορίσουν - σε μεγάλο βαθμό - την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και μάλιστα λίγες ώρες πριν από τις 15 Οκτωβρίου του 2024, που ξεκινάει η διάθεσή του.

Δεν αποκλείεται οι μεγάλοι, ενεργειακοί όμιλοι να προβούν σε εκπτώσεις προς τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, όπως είχαν κάνει κατά το παρελθόν.



Πηγή: skai.gr

