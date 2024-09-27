Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της και στην αξιοποίηση των υποδομών της σχεδιάζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, στοχεύοντας το 2024 να είναι μια χρονιά χωρίς ζημίες. Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, όπως τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, «από το 2023 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάκαμψης, με κύριους άξονες τη μείωση κόστους, την επικαιροποίηση δομών, τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων & υπηρεσιών, την ανάδειξή τους σε βασικό πρωταγωνιστή του e-commerce στη ΝΑ Ευρώπη μέσα από συνεργασίες και εμπορική εξωστρέφεια. Πιστεύουμε ότι είναι μια επιχείρηση που μπορεί να ανακάμψει και να αναδειχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή της μεσαίας οικονομίας, προσφέροντας ένα νέο ευρύτερο δίκτυο με ολοένα και περισσότερες ψηφιακές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται ανάπτυξη συνεργιών με τρίτους, outsourcing υπηρεσίες, νέα προϊόντα, ενίσχυση του ήδη εκτεταμένου δικτύου και τοποθέτηση boxes.

Οι δύο βασικοί πυλώνες για το αύριο των ΕΛΤΑ αφορούν:

- Τη νέα αντίληψη ανάπτυξης με υπηρεσίες point to point: εμπορικές επεκτάσεις B2B, άνοιγμα backbone, e-commerce, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ορθολογική διεύρυνση εμπορικού δικτύου: νέα - πιο στοχευμένα σημεία επαφής με τον πελάτη.

-Την εσωτερική αναδιοργάνωση με βάση σύγχρονες - βέλτιστες πρακτικές εταιρικής λειτουργίας και διακυβέρνησης: Χτίσιμο διαδικασιών και υποδομών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, σε ό,τι αφορά τις υποδομές σχεδιάζεται η μεταφορά των διοικητικών λειτουργιών των ΕΛΤΑ σε νέο κτίριο της Dimand στα Κάτω Πατήσια (σήμερα βρίσκονται σε 5 κτήρια). Η μετακόμιση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2025. Επίσης, εκκινεί τις διαδικασίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει μέσω διαγωνισμών. Προχωρά σε Finance και ΙΤ outsourcing, σχεδιάζει την αυτοματοποίηση της διαλογής και αναμένει την παραλαβή 4 (+2) νέων μεγάλων νταλικών. Ακόμη προχωρά και στην αναδιοργάνωση του δικτύου της, με τη συνένωση ΕΛΤΑ & ΕΛΤΑ Courier, την προσέλκυση τρίτων συνεργατών (3rd parties) για ανάληψη κομβικών σημείων δικτύου ΕΛΤΑ, αλλά και σε συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες για PuDos.

Όσον αφορά την εμπορική λειτουργία, ετοιμάζει νέο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και προμηθειακό μοντέλο, την αξιοποίηση του Backbone των ΕΛΤΑ, προσφέροντας το δίκτυο ως υπηρεσία σε τρίτους και σχεδιάζει να δώσει έμφαση στο διασυνοριακό εμπόριο και το ecommerce. Σε οργανωτικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση του δικτύου σε 143 σημεία σε όλη τη χώρα και η έναρξη της σταδιακής μετάβασης στα νέα δίκτυα διαλογής και διανομής. Η νέα στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην πύκνωση των σημείων εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φυσικών καταστημάτων. Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες εξυπηρέτησης-παραπόνων που δημοσιεύονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δείχνουν ότι η εξυπηρέτηση των ΕΛΤΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων επιδόσεων της αγοράς, είναι επίσης αληθές ότι το συνολικό επίπεδο εξυπηρέτησης, λόγω περιορισμών γεωμορφολογίας και σχετικού κόστους, έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, κάτι που αποτελεί κεντρικό πυρήνα του στρατηγικού σχεδίου ΕΛΤΑ, προς όφελος του συνόλου της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τη συνένωση των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, όπως είπε ο κ. Σκλήκας, από αύριο θα έχουμε μια εταιρεία, μια κουλτούρα ένα δυνατό brand.

Στα οφέλη από τη συνένωση ΕΛΤΑ Hellenic Post-ΕΛΤΑ Courier συμπεριλαμβάνονται, με βάση το νέο σχεδιασμό:

Μία εταιρεία, μία κουλτούρα, ένα δυνατό brand.

Ένα κοινό δυναμικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

Ένα κοινό διευρυμένο δίκτυο & third party συνεργασίες

Υβριδικά μοντέλα διανομής. Ψηφιακά εργαλεία & αναβαθμισμένες δυνατότητες για ιχνηλάτηση & Last Mile.

Κοινές διαδικασίες με βελτιωμένες υπηρεσίες και κοινό reporting.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

