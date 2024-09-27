ΑΑΔΕ: Στο κυνήγι όσων δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η κλασσική ταινία «Ο Ταχυδρόμος πάντα χτυπάει δύο φορές» αναφέρεται στο αναπόφευκτο της μοίρας και των συνεπειών των πράξεων κάποιου.



Εκτός από τον ταχυδρόμο, ΔΥΟ φορές χτυπάει σίγουρα και η ΑΑΔΕ. Γι’αυτό και όσοι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 και θεώρησαν ότι θα την γλιτώσουν, καλύτερα να το… ξανασκεφτούν. Γιατί 5 χρόνια μετά – στην δύση της περιόδου παραγραφής – η ΑΑΔΕ έρχεται να «χτυπήσει» το κουδούνι τους.



Σχετική απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, περιγράφει τη διαδικασία της είσπραξης των οφειλομένων.



Σε πρώτη φάση θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που χρωστούν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 (εξαιρούνται οι αποβιώσαντες και τα άτομα με αναπηρία). Στο μήνυμα ο οφειλέτης θα ενημερώνεται ότι – για να απαλλαχθεί από τα τέλη - μέσω της εφαρμογής myCar, θα μπορεί να δηλώσει την πραγματική κατάσταση του οχήματος του την εν λόγω χρονιά, υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό. Θα ενημερώνεται επίσης ότι έχει διορία έως τις 31 Οκτωβρίου.

Μετά την 31η Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες μπορούν μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματα μου» να δηλώσουν την ένσταση τους για την οφειλή τους, επισυνάπτοντας βέβαια και τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Η διαφορά όμως εδώ είναι ότι δεν ανακόπτεται η διαδικασία της βεβαίωσης των τελών.



Η είσοδος στην εεφαρμογή θα γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής, δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όχι μόνο για το έτος οφειλής αλλά και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο).



Όσοι δεν ενημερωθούν κεντρικά με mail, θα τους βρουν τοπικά οι Δ.Ο.Υ και θα τους αποστείλουν συστημένες επιστολές.



Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος αδυνατεί να αποδείξει γιατί πρέπει να απαλλαχθεί από τα τέλη κυκλοφορίας ( ανεπαρκή ή καθόλου δικαιολογητικά) προχωρά η βεβαίωση των τελών προσαυξημένων με το προσήκον πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη. Η βεβαίωση των οφειλών θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης οχήματος προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που τον απαλλάσσουν είτε από τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο από το πρόστιμο, αυτά γίνονται αποδεκτά από τη φορολογική διοίκηση και η οφειλή διαγράφεται ανά περίπτωση.



Μέσω της διαδικασίας αυτής , οι φορολογικές αρχές θα επικαιροποιήσουν – βάσει των δηλώσεων των ιδιοκτητών – την κατάσταση κάθε οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, 25 περίπου μέρες δηλαδή μετά το κλείσιμο της εφαρμογής.

Για παράδειγμα, αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

