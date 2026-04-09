Πετρέλαιο: Και πάλι κοντά στα $100 το βαρέλι λόγω αμφιβολιών για την τύχη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου άγγιξε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, εξαιτίας των αμφιβολιών για την τύχη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και της συνέχισης της παράλυσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού κατέγραψε μεγάλη πτώση, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια χθες Τετάρτη, το αμερικανικό αργό (WTI) παράδοσης Μαΐου ανέκαμψε κατά 5,83% στα 99,91 δολάρια γύρω στις 15:05 (ώρα Ελλάδας) σήμερα, έχοντας ξεπεράσει για λίγο το όριο των 100 δολαρίων.

Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου, κατέγραψε αύξηση 3,67% φτάνοντας τα 98,23 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

