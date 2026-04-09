Μείωση 3,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, έναντι μείωσης 0,5% που είχαν καταγράψει οι αντίστοιχοι δείκτες το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,4% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.