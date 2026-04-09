«Μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε έχουν εκδοθεί 950.000 Fuel Passes, άρα θέλω να πω ότι το σύστημα υπάρχει και δουλεύει. Ναι, δε δουλεύει απροβλημάτιστα, προέκυψαν διάφορα τεχνικά ζητήματα», επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η κίνηση ήταν πέρα από κάθε προσδοκία », τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

«Το Fuel Pass είναι ένα pass το οποίο κόντρα σε όσα λέγανε είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Τις πρώτες ώρες, τη Δευτέρα το απόγευμα δεχόμασταν περίπου χίλιες κλήσεις, εννοώ ψηφιακά αιτήματα στο σύστημα, το δευτερόλεπτο» εξήγησε ο υπουργός.

«Κανένα pass στο παρελθόν, σε όλη την ιστορία των vouchers, δεν είχε τέτοια δημοφιλία και τέτοια ζήτηση. Γι’ αυτό και την Τρίτη το πρωί αποφασίστηκε να πάμε πλέον με βάση τα ΑΦΜ. Στην πορεία και πάλι ήταν πολύ έντονη η κίνηση. Σκεφτείτε ότι πλέον τα συστήματα κάποια τη στιγμή την Τρίτη το απόγευμα θεώρησαν πως είναι κυβερνοεπίθεση όλη αυτή η κίνηση, που δεν ήταν, απλά ήταν πολύ έντονη κίνηση με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κλειδώσουν για λόγους ασφαλείας.

Είμαστε από πάνω, όλοι οι τεχνικοί και εμείς και το υπ. οικονομικών για να μπορέσουν τα vouchers αυτά να φτάσουν στους αποδέκτες τους. Δηλαδή σήμερα θα φτάσουμε νομίζω τα 1,2-1,3 εκατομμύρια» προσέθεσε.

Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ συγκεκριμένα σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, για να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες κατά την πασχαλινή έξοδο όπως επίσης και τα συστήματα είναι συγκεκριμένα. Ένα από αυτά, σημείωσε, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, αναβαθμίζεται και από τον Ιούνιο και μετά, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει δυνατότητες για διπλάσια και τριπλάσια κίνηση.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κατανοούμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Σας λέω και πάλι ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε το 1-1,2 εκατομμύρια αποδεκτά αιτήματα. (…) Είχαμε πει, γίνεται εντός 48 ωρών, ίσως και λίγο νωρίτερα, άρα οι πρώτοι έχουν πληρωθεί. Η διαδικασία μετά, δεν έχει προβλήματα γιατί δεν πέφτουν όλοι μαζί πάνω σε ένα σημείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν» συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου.

Αυτοί που θα κάνουν από σήμερα και τις μέρες του Πάσχα το αίτημα, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ως προς τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν, σημείωσε ότι την πρώτη μέρα που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί OTP, η επιβεβαίωση διπλού παράγοντα, το σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

«Σκεφτείτε ότι ακόμα και χθες το πρωί προέκυψε για δύο ώρες ένα ζήτημα με την επιβεβαίωση των e-mails. Όσοι δεν είχαν επιβεβαιώσει τα email τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και είχαν gmail, της Google, χρειάστηκε για δύο ώρες να περιμένουν, διότι ακόμη και το mail server της Google θεώρησε πως ήταν spam, ότι ήταν ψεύτικα όλα αυτά τα μηνύματα γιατί ήταν πάρα πολύ μαζικά. Όλα αυτά είμαστε επάνω, τα ρυθμίζουμε. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο τη διαδικασία, που όντως κάποιους ταλαιπώρησε ιδιαίτερα» συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία που λαμβάνει η κυβέρνηση για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και παρουσιάστηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς, ο κ. Παπαστεργίου παραδέχθηκε πως δεν πρόκειται για ένα εύκολο μέτρο από πολλές πλευρές και πρίσματα.

«Δεν είναι εύκολο πολιτικά, πλέον μπαίνεις απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες, σε παγκόσμιες πλατφόρμες κολοσσούς. Και δεν είναι εύκολο επίσης γιατί ακροβατείς ή ισορροπείς, να το κάνουμε λίγο πιο ήπιο, ανάμεσα σε ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Αυστραλία ήταν μια διαφορετική περίπτωση, διότι δεν είχε να λογοδοτήσει, να ακολουθήσει κάτι πέρα και πάνω από τη δική της διάθεση» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Τι πάει να κάνει η κυβέρνηση; Υπάρχει, εξήγησε ο υπουργός, ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, ο DSA, που είναι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ορίζει διάφορα για τις πλατφόρμες. Εκεί, στο άρθρο 28 αναφέρει επίσης όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με τα παιδιά.

«Λέει λοιπόν, ότι πρέπει οι πλατφόρμες και ως τέτοιες εννοούμε και τα social media, να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να μην διακινδυνεύει η υγεία τους, ψυχική τους υγεία και πάνω σε αυτό στηρίζουμε και εμείς και η Γαλλία πλέον την πολιτική μας. Τι λέμε λοιπόν; Ότι 1η Ιανουαρίου του ’27 σταματάμε, απαγορεύουμε την πρόσβαση των παιδιών κάτω από 15 στα social media.

Στην ουσία ο κατάλογος είναι δυναμικός. Μιλάμε για πλατφόρμες. Τι θέλουμε να κόψουμε; Μας πειράζει τα παιδιά να επικοινωνούν ψηφιακά; Όχι. Θέλουμε να κόψουμε πλατφόρμες οι οποίες έχουν περιεχόμενο και έχουν και συνεχές χωρίς σταματημό scrolling, εθισμό, ξεκάθαρα. Δεν πάμε να κόψουμε το ίντερνετ, ούτε τον διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας των παιδιών σήμερα.

Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό λοιπόν; Η νομοθεσία θα είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ λιτή, το νομοσχέδιο το οποίο θα δείτε λέει πάρα πολύ απλά ότι απαγορεύεται η πρόσβαση. Τι εννοούμε 15 επίσης, γιατί μπαίνει και μια τέτοια κουβέντα. Μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν έχουν κλείσει το 15ο έτος, άρα μιλάμε για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν έως και την 3η Γυμνασίου. Δηλαδή του χρόνου που θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, το 27, μιλάμε για παιδιά τα οποία θα έχουν γεννηθεί από το 2012 και εντεύθεν.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί πάνω σε αυτή και στα όρια αυτής κινούμαστε, λέει ότι εάν κάποιος παρατηρήσει πλέον μία παράβαση της DSA, της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, απευθύνεται στον εθνικό φορέα διαχείρισης αυτής της πράξης που είναι η Ε. Ε. Τ. Τ., η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία επικοινωνεί με τον αντίστοιχο φορέα της χώρας στην οποία έχουν έδρα οι πλατφόρμες αυτές, για την Ευρώπη έδρα έχουν στην Ιρλανδία, προκειμένου να ληφθούν πλέον όλα τα μέτρα εκείνα που προβλέπονται από την DSA.

Και είναι πολύ αυστηρές κυρώσεις, φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους και δεν είναι μόνο το πρόστιμο το οποίο θα πρέπει να κινηθεί για να βάλει η χώρα στην οποία είναι οι έδρες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και οι τέσσερις για τις οποίες αναφέρατε, είναι πολύ μεγάλες πλατφόρμες, έρχεται από πάνω να βάλει επιπλέον κυρώσεις» ανέφερε αναλυτικά ο υπουργός.

Ως προς το πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση της χρήσης τους και το πώς οι πλατφόρμες θα συμμορφωθούν, είπε τα εξής:

«Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρώπης δεν μπορεί να βάλει αποκλειστικές νέες υποχρεώσεις στην αγορά και ως αγορά εννοούνται και οι πλατφόρμες. Τι κάνουμε λοιπόν; Λέμε ότι, αγαπητές πλατφόρμες από 1η 1ου ’27 Θα πρέπει να βρείτε εσείς τον τρόπο με τον οποίο θα επιβεβαιώσετε την ηλικία. Μπορούμε βέβαια εμείς να σας βοηθήσουμε και να σας διαθέσουμε τον μηχανισμό τον οποίο ήδη έχουμε φτιάξει μέσω του kidswallet.

Συνεπώς, δεν λέμε ότι υποχρεωτικά χρησιμοποιήστε kidswallet, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ενωσιακά, σας λέμε πλατφόρμες ότι εσείς έχετε αλγορίθμους, οι αλγόριθμοί σας ξέρουν τι μου αρέσει να ακούω, τι μου αρέσει να τρώω, τι χόμπι έχω, σίγουρα λοιπόν με τους αλγόριθμούς σας μπορείτε να δείτε και να διαπιστώσετε την ηλικία ενός χρήστη και αν είναι κάτω από 15 να τον κόψετε.

Αλλά αν δεν είστε σίγουροι για αυτό, δεν έχετε την εύλογη βεβαιότητα όπως αναφέρεται στη νομοθεσία, εμείς σας διαθέτουμε επιπλέον ένα εργαλείο. Άρα 1η 1ου ’27οι πλατφόρμες ή θα κόψουν λογαριασμούς όταν είναι σίγουρες ότι είναι λογαριασμοί παιδιών και μπορούν να το διαπιστώσουν με πολλούς τρόπους, δηλαδή προφανώς, αν δεν έχει δηλωθεί η ηλικία, οι φίλοι, το περιεχόμενο, οι φωτογραφίες, οι μουσικές, οι πλατφόρμες πολύ καλά ξέρουν την ηλικία».

Χρειάζεται συνεργασία και των γονέων και της Ευρώπης σε δεύτερη φάση, προσέθεσε ο υπουργός.

«Οι γονείς, γιατί όντως στις περιπτώσεις που οι πλατφόρμες δεν είναι σίγουρες, θα μπορούν να ζητήσουν τη χρήση των πορτοφολιών, του kidswallet και του Gov.gr Wallet και αν το παιδί εκεί πέρα πει στον γονιό, μπαμπά, μαμά, δώσε μου λίγο το κινητό σου να κάνω κάτι και αυτό το κάτι είναι να κάνει bypass το στάδιο επιβεβαίωσης της ηλικίας, προφανώς ο λογαριασμός θα λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τεχνικοί τρόποι, τα λεγόμενα δίκτυα VPN. Δηλαδή ένα παιδί που ζει στην Ελλάδα να φαίνεται ότι μπαίνει από τη Χαβάη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και τα βλέπουμε και στην Αυστραλία, όπου κινείται δυναμικά το όλο σύστημα.

Έχουν κοπεί λογαριασμοί, αλλά δεν έχουν κοπεί όλοι προφανώς. Δηλαδή ο βαθμός επιτυχίας της Αυστραλίας είναι περίπου στο 50%, ένα τέτοιο νούμερο. Μας είναι γνωστά όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα, όμως κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε και προφανώς το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού, δηλαδή εδώ παίρνουμε μια πολιτική πρωτοβουλία η οποία πατάει με νόμο, δεν είναι τελείως στον αέρα, αλλά θέλει και συνεργασία της Ευρώπης.

Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός έστειλε και τη σχετική επιστολή, προκειμένου η Ευρώπη πλέον να συνταχθεί και να πάρουμε κοινά μέτρα, φέρνοντας κυρίως τα πρόστιμα και την επιβολή του νόμου πιο κοντά στα κράτη μέλη. Όντως, η διαδρομή από την Ελλάδα και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών μέχρι την Ιρλανδία και πάλι πίσω στις Βρυξέλλες ενίοτε δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα θέλαμε» συμπλήρωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Εάν η Χ πλατφόρμα, παρότι το παιδί είναι 12 ετών, φερ’ ειπείν, συνεχίζει να του δίνει πρόσβαση χωρίς να ελέγξει την ηλικία αυτή, η καταγγελία γίνεται στην ΕΕΤΤ και φεύγει κατευθείαν για την Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία ακρόασης και προστίμων, περιέγραψε ο υπουργός.

Ως προς το τι ακολουθεί, ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη νομοθεσία της και υπάρχει μια διαδικασία τρίμηνης ακρόασης και έγκρισης της συμβατότητας της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Μέσα στο καλοκαίρι θα έχει επιστραφεί, θεωρώ, χωρίς ζητήματα και ιδιαίτερες διορθώσεις προκειμένου να περάσει από το Κοινοβούλιο. Να σκεφτούμε όμως ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη παγκοσμίως μετά την Αυστραλία και τη Γαλλία, που βγαίνει μπροστά καίτοι μια μικρή χώρα και λέει ότι εμείς δεν θεωρούμε το μυαλό των παιδιών μας, την ψυχική υγεία των παιδιών μας, ένα εμπορεύσιμο προϊόν και βγαίνουμε κόντρα σε κολοσσούς. Να κρατήσουμε το μήνυμα και να δούμε πως μπορούμε να το βελτιστοποιήσουμε γιατί όντως δεν είναι μια εύκολη επιλογή αυτή την οποία κάνουμε» ανέφερε καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

