Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται κατά περίπου 3% την Τρίτη, καθώς η προοπτική διακοπής των εξαγωγών αργού πετρελαίου από το Ιράν επισκίασε την πιθανή αύξηση του εφοδιασμού από τη Βενεζουέλα.

Το Brent (συμβόλαιο Μαρτίου) σημειώνει άνοδο 2,99%, στα 65,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) καταγράφει άνοδο 3,19%, στα 61,40 δολάρια.

«Η αγορά πετρελαίου κινείται ανοδικά λόγω γεωπολιτικών παραγόντων», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans, επισημαίνοντας τον πιθανό αποκλεισμό των εξαγωγών του Ιράν, τα προβλήματα στη Βενεζουέλα, τις συνομιλίες για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη Γροιλανδία.

Το Ιράν, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς του ΟΠΕΚ, αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Η κυβερνητική καταστολή των διαδηλωτών, η οποία σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 2.000 ανθρώπων και την σύλληψη χιλιάδων άλλων, προκάλεσε την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι κάθε χώρα που συνεργάζεται με το Ιράν θα υπόκειται σε δασμολογικό συντελεστή 25% για κάθε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η αύξηση των δασμών θα επηρεάσει κυρίως τις ροές ιρανικού αργού προς την Κίνα και την Ινδία, αναγκάζοντας τις χώρες αυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, στηρίζοντας έτσι τις διεθνείς τιμές του αργού», ανέφερε ο αναλυτής Jim Ritterbusch της Ritterbusch and Associates.

