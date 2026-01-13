Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,62%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Πειραιώς και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.206,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.217,45 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.201,70 μονάδες (-0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 281,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.042.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+3,75%), της Πειραιώς (+1,79%), της Τιτάν (+1,29%) και της Εθνικής (+0,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,57%), του ΟΛΠ (-1,73%), της ΔΕΗ (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Coca Cola HBC (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 9.002.905 και 8.839.417 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 68,69 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 38,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 77 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (+3,75%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (-3,81%) και Νάκας (-3,80%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7000 -0,51%

ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -1,18%

METLEN:43,1800 +0,37%

OPTIMA:7,8800 -1,38%

ΤΙΤΑΝ: 55,1000 +1,29%

ALPHA BANK: 3,9900 -0,18%

AEGEAN AIRLINES: 14,1800 -0,84%

VIOHALCO: 11,9200 -1,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,5000 -1,01%

ΔΑΑ:10,8100 -0,92%

ΔΕΗ: 18,1500 -1,57%

COCA COLA HBC:44,6800 -1,41%

ΕΛΠΕ: 8,7250 +3,75%

ELVALHALCOR: 4,1050 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,60%

ΕΥΔΑΠ: 7,4400 -0,40%

EUROBANK: 3,7900 -0,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -1,25%

MOTOR OIL: 29,3000 -1,01%

JUMBO: 27,7000 +0,36%

ΟΛΠ:39,8500 -1,73%

ΟΠΑΠ: 18,2800 -0,38%

ΟΤΕ: 16,8500 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,8480 +1,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -3,57%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.