Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,62%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Πειραιώς και της Τιτάν.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.206,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.217,45 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.201,70 μονάδες (-0,41%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 281,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.042.819 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,42%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+3,75%), της Πειραιώς (+1,79%), της Τιτάν (+1,29%) και της Εθνικής (+0,60%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,57%), του ΟΛΠ (-1,73%), της ΔΕΗ (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Coca Cola HBC (-1,41%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 9.002.905 και 8.839.417 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 68,69 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 38,85 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 77 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (+3,75%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,77%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (-3,81%) και Νάκας (-3,80%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:9,7000 -0,51%
- ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -1,18%
- METLEN:43,1800 +0,37%
- OPTIMA:7,8800 -1,38%
- ΤΙΤΑΝ: 55,1000 +1,29%
- ALPHA BANK: 3,9900 -0,18%
- AEGEAN AIRLINES: 14,1800 -0,84%
- VIOHALCO: 11,9200 -1,49%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,5000 -1,01%
- ΔΑΑ:10,8100 -0,92%
- ΔΕΗ: 18,1500 -1,57%
- COCA COLA HBC:44,6800 -1,41%
- ΕΛΠΕ: 8,7250 +3,75%
- ELVALHALCOR: 4,1050 αμετάβλητη
- ΕΘΝΙΚΗ: 14,2850 +0,60%
- ΕΥΔΑΠ: 7,4400 -0,40%
- EUROBANK: 3,7900 -0,47%
- LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 -1,25%
- MOTOR OIL: 29,3000 -1,01%
- JUMBO: 27,7000 +0,36%
- ΟΛΠ:39,8500 -1,73%
- ΟΠΑΠ: 18,2800 -0,38%
- ΟΤΕ: 16,8500 -0,18%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,8480 +1,79%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -3,57%
