Η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, με την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 να αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Ιουνίου, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα την Τρίτη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ανάπτυξη είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη στις ανεπτυγμένες χώρες και συνολικά πολύ αδύναμη για να μειώσει την ακραία φτώχεια.

Η εξαμηνιαία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές δείχνει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί ελαφρώς στο 2,6% φέτος από 2,7% το 2025, πριν επιστρέψει στο 2,7% το 2027, σημειώνει το Reuters.

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2026 είναι αυξημένη κατά 0,2% σε σχέση με τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, ενώ η ανάπτυξη του 2025 θα υπερβεί την προηγούμενη πρόβλεψη κατά 0,4%.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι περίπου τα δύο τρίτα της ανοδικής αναθεώρησης αντανακλούν την καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, παρά τις διαταραχές στο εμπόριο που προκλήθηκαν από τους δασμούς. Προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα φθάσει το 2,2% το 2026, σε σύγκριση με 2,1% το 2025, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με τις προβλέψεις του Ιουνίου.

Μετά την αύξηση των εισαγωγών για την αντιμετώπιση των δασμών στις αρχές του 2025, η οποία ανέκοψε την ανάπτυξη των ΗΠΑ για το έτος αυτό, τα μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη το 2026, αντισταθμίζοντας την επιβράδυνση των επενδύσεων και της κατανάλωσης λόγω των δασμών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ωστόσο, αν οι τρέχουσες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η δεκαετία του 2020 θα είναι η πιο αδύναμη δεκαετία για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1960 και θα είναι πολύ χαμηλή για να αποτρέψει τη στασιμότητα και την ανεργία στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Με κάθε χρόνο που περνά, η παγκόσμια οικονομία γίνεται λιγότερο ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και φαινομενικά πιο ανθεκτική στην πολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Gill πρόσθεσε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ ανά άτομο το 2025 ήταν 10% υψηλότερο από ό,τι πριν την πανδημία COVID-19, σηματοδοτώντας την ταχύτερη ανάκαμψη από μια μεγάλη κρίση τα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο, ανέφερε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μένουν πίσω, με το ένα τέταρτο από αυτές να έχει χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από ό,τι το 2019, ιδίως οι φτωχότερες χώρες.

