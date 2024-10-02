LNG Αλεξανδρούπολης: Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του Τερματικού Σταθμού

Ξεκίνησε χθες η εμπορική λειτουργία του πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης, ο οποίος όπως επισημαίνει η Gastrade, αναδεικνύει την Αλεξανδρούπολη σε μια νέα ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Τερματικός Σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης αποτελείται από το FSRU, ένα υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέει την πλωτή μονάδα με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και - μέσω αυτού - θα παραδίδει φυσικό αέριο εκτός από την Ελλάδα και:

στη Βουλγαρία,

τη Ρουμανία,

τη Βόρεια Μακεδονία,

τη Σερβία,

τη Μολδαβία

και την Ουκρανία στα ανατολικά, καθώς και

την Ουγγαρία και Σλοβακία στα δυτικά.

Η Πλωτή Μονάδα, που ονομάστηκε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ» διαθέτει μέγιστη δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως.

Μέχρι στιγμής 14 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες συμμετέχουν εμπορικά στο έργο δεσμεύοντας σχεδόν το σύνολο της δυναμικότητας του με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Ταυτόχρονα, η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου, σηματοδοτεί την επέκταση της πρωτοβουλίας του Κάθετου Διαδρόμου, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική του με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Το έργο συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προμήθειας ενέργειας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αναβαθμίζοντας καθοριστικά τον ρόλο και τη σημασία της Ελλάδας στον σύγχρονο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθιστώντας την ενεργειακή πύλη για εννέα και πλέον χώρες», τονίζεται συγκεκριμένα.

