Σφίγγει ο κλοιός στην πρόσβαση των εύπορων δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων στα τρία βασικότερα προνοιακά βοηθήματα (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα παιδιού).

Εκτιμάται ότι δύο στους δέκα σημερινούς δικαιούχους επιδομάτων (κυρίως παιδιού και στέγασης) αναμένεται να τα χάσουν λόγω της εφαρμογής των περιουσιακών κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια, τη δικαιότερη κατανομή και την εξοικονόμηση πόρων.

«Το προφίλ του δικαιούχου επιδομάτων και vouchers, με πολυτελή σπίτια ακριβά τζιπ και 300.000 καταθέσεις στην τράπεζα δεν συνάδει με τον στόχο μας, που είναι η στήριξη αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι μια «συμφωνία ειλικρίνειας» με τον πολίτη. Θέλουμε να εντοπίσουμε τον δικαιούχο που αποκρύπτει τα εισοδήματά του, ενώ έχει περιουσιακά στοιχεία» τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή της υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ εκτός από το ύψος του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, από την 1η Ιανουαρίου 2025 εισάγονται και ακόμη τρία κριτήρια για την καταβολή τους: το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και των τραπεζικών καταθέσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 η αναμόρφωση των επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ εμπεριέχει τα εξής τρία στοιχεία:

1. Εισάγεται «κόφτης» στη χορήγηση των τριών επιδομάτων που θα προκύπτει από την προσμέτρηση καταθέσεων, ακίνητης και κινητής περιουσίας των δικαιούχων (μένει να αποσαφηνιστεί μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία θα εισαχθεί προς συζήτηση η αναμόρφωση των επιδομάτων).

2. Προβλέπεται αύξηση των ποσών για τους δικαιούχους, η οποία οδηγεί σε ένα ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 70 εκατ. ευρώ.

3. Η απόκτηση των επιδομάτων δεν θα εμποδίζεται πλέον από την ύπαρξη εισοδήματος που προκύπτει από μισθωτή εργασία, αφού στο εξής δεν θα προσμετράται στα εισοδηματικά όρια το ποσοστό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία (20% στο επίδομα παιδιού και στέγασης και 30% στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), ώστε να υπάρχει κίνητρο προς εργασία.

Πηγή: skai.gr

