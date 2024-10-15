Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022 αναμένεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς.

Η μέση τιμή στην Αττική αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15-1,17 ευρώ το λίτρο με κλιμάκωση προς τα πάνω στην περιφέρεια και τα νησιά λόγω μεταφορικών.

Πέρυσι - σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης - ο πανελλαδικός μέσος όρος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της περιόδου ήταν 1,425 ευρώ το λίτρο (στην Αττική 1,4 ευρώ) και το 2022 διαμορφώθηκε αντίστοιχα πανελλαδικά στο 1,409 ευρώ και στην Αττική στο 1,379 ευρώ.

Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι τα στοιχεία των καταναλώσεων τον Απρίλιο, στη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δείχνουν ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν έχει αποθηκεύσει πετρέλαιο για τον επόμενο χειμώνα. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι παρά το γεγονός πως ο καιρός ακόμα δεν επιβάλλει την αγορά πετρελαίου, όσοι εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος ανόδου των διεθνών τιμών θα σπεύσουν για παραγγελίες.

Προσφορές και μπόνους από Τράπεζες και εταιρίες

Η Shell ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι από 15/10 έως 31/11 όσοι καταναλωτές αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης αξίας πάνω από 500 ευρώ με κάρτες yellow της Τράπεζας Πειραιώς, έχουν κέρδος 6% με πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη και 3% με χρεωστική και επιπλέον bonus με δωροεπιταγές yellow για αγορές καυσίμων κίνησης Shell.

Επίσης όσοι καταναλωτές επιλέξουν την Τράπεζα Πειραιώς ή κάνουν συναλλαγές με το πρόγραμμα go4more της Εθνικής Τράπεζας, έχουν όφελος 2% με πιστωτική κάρτα και 1% με χρεωστική. Ενώ όσοι επιλέξουν συναλλαγές με κάρτες Energy Mastercard της Alpha Bank, θα δουν κέρδος 3%.

Η AVIN σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More προσφέρουν κέρδος 6% σε Go For More πόντους για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

