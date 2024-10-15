Συσπείρωση κι ενίσχυση με αντεπίθεση σε 2 μέτωπα ετοιμάζει το Μαξίμου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η ρευστότητα στην κεντροαριστερά, με τα τεκταινόμενα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη πέρασε τον πρώτο σκόπελο των εσωκομματικών εκλογών, εξακολουθεί και δίνει το περιθώριο στην κυβερνητική πλευρά να ανασυνταχθεί και να συσπειρωθεί τόσο προς τα δεξιά της όσο και προς το κέντρο.

Το γεγονός ότι η ΝΔ παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, επικρατούσα δύναμη, δεν έχει προκαλέσει εφησυχασμό στην οδό Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου.

Άλλωστε, τα δημοσκοπικά ποσοστά απέχουν πολύ από το επιδιωκόμενο ποσοστό που θα επιφέρει και μια νέα αυτοδυναμία στη ΝΔ στις εθνικές εκλογές, όταν αυτές γίνουν. Ποσοστό που απέχει και από εκείνο που έλαβε η κυβερνώσα παράταξη κατά τις ευρωεκλογές και κατά συνέπεια οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επαναφορά και αύξησή του.

Γνωρίζοντας πως η φθορά μιας κυβέρνησης, κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία της , αυξάνεται, αλλά και πως η δυσαρέσκεια των πολιτών είναι υπαρκτή στην κοινωνία και εύκολα οι ίδιοι πολίτες μπορεί να "υποκύψουν" στις σειρήνες του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στραφεί προς δύο κατευθύνσεις.

Αφενός στους κεντρώους ψηφοφόρους που εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με ορισμένες κυβερνητικές πολιτικές αλλά και σε εκείνους που φλερτάρουν με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, τα οποία εκμεταλλεύονται λεπτά ζητήματα όπως τα εθνικά και το μεταναστευτικό.

Στην πρώτη κατηγορία των κεντρώων ψηφοφόρων, η καθημερινότητα και η βελτίωσή της εκτιμάται πως είναι το "κλειδί" της επαναπροσέγγισής τους, όπως και η επιδίωξη της σύγκρισης και έκθεσης των πολιτικών αντιπάλων που διεκδικούν από την ίδια δεξαμενή.

Θεσμικά ζητήματα όπως η επιστολική ψήφος, ή η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα της κυβερνητικής πλευράς έναντι της "πολιτικής ανυποληψίας" - σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη - που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με τις διαχρονικές του θέσεις κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι ασαφές εάν θα αλλάξει στάση και μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη.

Ταυτόχρονα, εκτιμάται, πως τα συμβαίνοντα στην Κουμουνδούρου λειτουργούν ή θα επιχειρηθεί να λειτουργήσουν στην "αναβίωση" του "αντι-ΣΥΡΙΖΑ" μέτωπο, που σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είχε ενισχυτική επιρροή στα ποσοστά της ΝΔ.

Αυτό είχε ως στόχο και η σχετική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, όταν αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασσελάκη, δήλωσε πως δεν εκπλήσσεται με τις "δημοκρατικές" διαδικασίες, τις οποίες είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. "Όσοι τους ξέρουμε και ειδικά όσοι τους έχουμε μάθει από τα πανεπιστήμια, δεν εκπλησσόμεθα καθόλου", σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

"Η πραγματικότητα είναι ότι αύτη τη στιγμή οι πολίτες ξέρουν πως για κάθε ζήτημα που έχουν προσφεύγουν στο μοναδικό ισχυρό και συγκροτημένο πυλώνα, που είναι η κυβέρνηση" σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία σε σχέση με το υφιστάμενο πολιτικό σκηνικό.

Ταυτόχρονα, αντεπίθεση ετοιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου και προς τα δεξιά του, όπου τα κόμματα αυτά και κυρίως η Ελληνική Λύση και η Φωνή της Λογικής, εμφανίζονται ενισχυμένα στις μετρήσεις που καταγράφονται. Μία άνοδος, την οποία κυβερνητικά στελέχη την αποδίδουν σε συκοφαντίες που διασπείρουν οι επικεφαλής αυτών των κομμάτων ενάντια της κυβερνητικής πολιτικής, κυρίως για τα εθνικά ζητήματα και το μεταναστευτικό.

Υπό αυτό το πρίσμα μπήκε άλλωστε στο στόχαστρο του κυβερνητικού εκπροσώπου και η Αφροδίτη Λατινοπούλου την οποία κατέταξε στην ακροδεξιά της Ευρώπης με αφορμή τις απόψεις της για τη μεταναστευτική πολιτική, τονίζοντας "η κ. Λατινοπούλου, μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν επέλεξε να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ούτε καν στο κόμμα της κ. Μελόνι, αλλά πήγε και συντάχθηκε με τον Όρμπαν και την Λεπέν. Η κ. Λατινοπούλου επισήμως ανήκει στην Ευρωπαϊκή Άκρα Δεξιά".

