Στο στόχο της μεγάλης μεταρρύθμισης στα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ αναφέρεται η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Η υπουργός εξηγεί ότι με τη συμπερίληψη και περιουσιακών στοιχείων - ακίνητων και κινητών - στη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, πλην των εισοδηματικών στοιχείων, επιδιώκεται μια «συμφωνία ειλικρίνειας» με τον πολίτη, ώστε η Πολιτεία να στηρίζει όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.

«Το προφίλ του δικαιούχου επιδομάτων και vouchers, με πολυτελή σπίτια ακριβά τζιπ και 300.000 καταθέσεις στην τράπεζα δεν συνάδει με τον στόχο μας, που είναι η στήριξη αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι μια «συμφωνία ειλικρίνειας» με τον πολίτη. Θέλουμε να εντοπίσουμε τον δικαιούχο που αποκρύπτει τα εισοδήματά του, ενώ έχει περιουσιακά στοιχεία» τονίζει η Σοφία Ζαχαράκη.

«Είναι αλήθεια ότι με την ένταξη των περιουσιακών στοιχείων κριτηρίων, με την αύξηση των μισθών και την εμφάνιση κρυφών εισοδημάτων, δυο στους δέκα δικαιούχους θα χάσουν το επίδομα αλλά για τους άλλους οκτώ δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Η εντολή του πρωθυπουργού είναι, τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν, να κατευθυνθούν εκ νέου στις ευάλωτους, στους ευάλωτους, σε άτομα με αναπηρία, σε οικογένειες με παιδιά, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως για παράδειγμα έχει ήδη δρομολογηθεί με το έκτακτο βοήθημα των Χριστουγέννων. Στο συρτάρι του υπουργείου και στα κρατικά ταμεία, δεν θα επιστρέψει ούτε ευρώ. Μάλιστα το κονδύλι ενισχύθηκε κατά 70 εκατ. ευρώ, ώστε τα επιδόματα να αυξηθούν όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσδιορίζει για το τέλος Μαρτίου την πανελλαδική εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας στα προνοιακά επιδόματα, πλην ορισμένων όπως τα επιδόματα αναπηρίας, «δράση που αποσκοπεί επίσης στη διαφάνεια και τον περιορισμό της μαύρης οικονομίας» όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές στα κριτήρια και στα ποσά των επιδομάτων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2025.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρεται επίσης στα νέα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως είναι το «Σπίτι μου 2» (προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ) και το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» (προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ).

«Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα "Αναβαθμίζω το σπίτι μου" για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς θα δοθεί σε 20.000 δικαιούχους άτοκο δάνειο χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο» σημειώνει η υπουργός.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

