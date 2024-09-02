Τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες όπως η ακρίβεια, η υγεία και η παιδεία έχουν τεθεί επί τάπητος στο κυβερνητικό επιτελείο εν όψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ερωτηθείς σχετικά ο επικεφαλής οικονομικού γραφείου πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι τα μέτρα χρειάζονται σχέδιο, χωρίς υπερβολές.

Αναφορικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, τόνισε χαρακτηριστικά ότι πέρυσι είχαμε 100.000 ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση ενώ συνολικά τα ακίνητα είναι 1 εκατομμύριο, άρα μιλάμε μόλις για 1%» και πρόσθεσε ότι τα περισσότερα ακίνητα Airbnb, νοικιάζονται έως 90 ημέρες.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι το ζήτημα είναι διαφορετικό σε κάθε περιοχή, με το πρόβλημα να μεγεθύνεται στα αστικά κέντρα και τα νησιά.

Τα κενά ακίνητα υπολογίζονται περίπου στις 700.000 και στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύεται το «νοικιάζω- ανακαινίζω» ενώ εξετάζονται κίνητρα για να δοθούν κενά σπίτια προς ενοικίαση.

