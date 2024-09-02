Μέτρα με… μέτρο θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό είναι το νόημα των δηλώσεων του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ενόψει των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας ξεκαθάρισε. Είναι απολύτως σταθερή και έχουμε καθαρό πεδίο, κρίσιμος στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματός της, τόνισε ο υπουργός, κάνοντας λόγο και για «ρευστοποιημένη αντιπολίτευση».

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ αποσαφήνισε ότι και φέτος η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια που κάνει. Αφενός τα δημοσιονομικά να παραμένουν πειθαρχημένα και σε έλεγχο, αφετέρου να συνεχίσει και να πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή μείωση της ανεργίας.

Όπως επισήμανε, «δεν υπάρχει μαγικός τρόπος που θα εξαφανίσουμε τις συνέπειες της 15ετούς πτωχεύσεως. Όμως κάθε χρόνο θα βλέπεις να μεγεθύνεται η οικονομία να συνεχίζονται οι επενδύσεις, να αυξάνονται οι επενδύσεις, οι μισθοί, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης είμαστε πάνω από 6 ή 7 χώρες της ΕΕ. Η μεταμνημονιακή εποπτεία έχει τελειώσει το ’22. Είμαστε σε αυτό τον δρόμο στον οποίο η Ελλάδα πάει εξαιρετικά καλά, πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε χώρα στην ΕΕ, κάνει κυριολεκτικά πρωταθλητισμό, αλλά αυτό δεν πρόκειται να εξαλείψει την απώλεια των εισοδημάτων που έγιναν επί 15ετίας σε ένα – δύο χρόνια. Από αυτή την ανάπτυξη επιτυγχάνεται εισοδηματική αύξηση στον ιδιωτικό τομέα, ρυθμιστικά αύξηση του κατώτατου μισθού, που σημαίνει και αύξηση στις τριετίες και αύξηση των επιδομάτων, ενώ και έχουμε αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά με 2,5% ρυθμό ανάπτυξης δεν είναι εύκολο να δώσεις 20% αυξήσεις». «Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ότι ο πολίτης σήμερα ζει καλύτερα απ’ ό,τι ζούσε το ’17, το ’18 το ’19» παρατήρησε.

Παραλήπτης όλων των κοινωνικών αιτημάτων είναι η κυβέρνηση, γιατί έχουμε μια ρευστοποιημένη αντιπολίτευση, συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας. Τον ρόλο της αντιπολίτευσης αναλαμβάνουν πολύ συχνά τα ΜΜΕ και όλες οι κοινωνικές ομάδες που έρχονται στην κυβέρνηση για τα αιτήματά τους είπε.

Το κυβερνητικό σχέδιο έλεγε ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε μέσο όρο μισθού 1.500 ευρώ, και στον πρώτο χρόνο έχεις μέσο όρο μισθού τα 1.250. Το πρόγραμμά μας υλοποιείται με πολλή προσπάθεια, υπομονή μεθοδικότητα πρόσθεσε ο Μάκης Βορίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει περισσότερο ένα χαρακτήρα συμβολικό – ενωτικό, με εξαίρεση οριακές περιπτώσεις που δεν ασκούνται σχεδόν ποτέ, νομίζω η επιλογή του πρωθυπουργού θα είναι ένας άνθρωπος που θα εκφράσει την ενότητα εκτίμησε ακόμα ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

