Παπαθανάσης: Στο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αναμόρφωση της Μαυρακείου Σχολής, ύψους 6 εκατ. ευρώ

Ανοιχτή πρόσκληση για την αναμόρφωση της Μαυρακείου Σχολής (Ελληνικού Αρκαδίας) με πόρους ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση της αναβάθμισης, ανάπλασης, ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Μαυρακείου Σχολής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η δυνατότητα προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου κέντρου κατάρτισης πρότυπου χαρακτήρα που θα ενισχύσει τις εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής και θα συμβάλλει καθοριστικά στη δίκαιη επαγγελματική μετάβαση, με ωφελούμενους εγαζόμενους και ανέργους όλων των παραγωγικών και ηλικιακών ομάδων, κατά προτεραιότητα εκείνων που έχουν πληγεί από την απολιγνιτοποίηση της οικονομίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στους τομείς της αγροδιατροφής, της βιοοικονομίας και άλλων «πράσινων» επαγγελμάτων. Η δράση στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση τόσο δια ζώσης όσο και από απόσταση, μέσω της δημιουργίας αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής, λειτουργώντας υποστηρικτικά στις δραστηριότητες του υπό σύσταση Κόμβου Βιοοικονομίας στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Ως Δικαιούχος της δράσης καλείται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), στο οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση της Μαυρακείου Σχολής από το Υπουργείο Παιδείας για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του σκοπών. Ως δυνητικοί δικαιούχοι ορίζονται επίσης και οι φορείς που θα συνάψουν προγραμματική σύμβαση με το Ε.Α.Π. για την υλοποίηση της δράσης.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 30/06/2025 και ολοκληρώνεται στις 31/10/2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.