Αναβολή στην καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αναβολή για … την επόμενη χρονιά παίρνει -επί της ουσίας- η διαδικασία υποχρεωτικής καταγραφής, πιστοποίησης και αναβάθμισης των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. H απόφαση της Πολιτείας να υλοποιήσει το σχέδιο για τη δημιουργία Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων εκ των πραγμάτων διαφοροποιεί τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί και βάζει την σχετική διαδικασία σε πιο ορθολογικά πλαίσια.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων της Πολιτείας να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός όλοι οι ανελκυστήρες αποδείχτηκε προβληματική, κάτι που είχε επισημάνει τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών-Εγκαταστατών-Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ).

Η διαδικασία για την δήλωση ανελκυστήρων

Όπως τόνιζαν οι δύο φορείς σε κοινή τους ανακοίνωση, το μεγάλο «αγκάθι» ήταν ότι, 17 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της σχετικής ΚΥΑ, η Πολιτεία δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Και το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, που θεσπίστηκε με νόμο το 2022 για να καλύψει αυτό το κενό, παρέμενε μέχρι σήμερα ανενεργό.

Έτσι, ήταν απαραίτητο το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει μια σχετική πλατφόρμα δήλωσης: Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη συγκεκριμένη ανάγκη ενεργοποιείται από τις αρχές Ιουλίου (αμέσως μετά την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων) και έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr/, το Εθνικό Μητρώο Απογραφής, με στόχο να καταγραφούν όλοι οι ανελκυστήρες στην χώρα ανεξαρτήτως σταδίου πιστοποίησης.

Σε αυτή την πλατφόρμα θα δηλωθούν οι ανελκυστήρες και στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς gov/taxis, με την σχετική διαδικασία να είναι υποχρεωτική και θα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας –ιδιοκτήτη ή διαχειριστή- και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου.

Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.

Τι θα περιλαμβάνει η απογραφή

Η απογραφή θα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

5. Αν έχει σήμανση CE.

6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008 για μη καταχώριση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.

Η ασφάλεια των χρηστών και η αξιοπιστία των τεχνικών εγκαταστάσεων είναι ευθύνη όλων μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο σχέδιο νόμου για την Εθνική Πολιτική Ποιότητας που θα κατατεθεί στη Βουλή τις ερχόμενες ημέρες.



