Με ψήφους 5 υπέρ, 2 κατά, το διοικητικό συμβούλιο της Fed πέρασε την Τετάρτη αλλαγές στον λεγόμενο ενισχυμένο συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης, ο οποίος ισχύει για τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, όπως η Bank of America Corp., η JPMorgan Chase & Co. και η Goldman Sachs Group Inc, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι αναθεωρήσεις θα μειώσουν την κεφαλαιακή απαίτηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου βάσει του δείκτη σε ένα εύρος 3,5% έως 4,5%, από το τρέχον 5%. Οι τραπεζικές θυγατρικές τους θα δουν την απαίτηση αυτή να μειώνεται στο ίδιο εύρος από 6%.
«Η πρόταση θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ, μειώνοντας την πιθανότητα δυσλειτουργίας της αγοράς και την ανάγκη παρέμβασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε ένα μελλοντικό στρεσογόνο γεγονός», δήλωσε η Μισέλ Μπόουμαν, νέα αντιπρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας αρμόδια για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, σε ανακοίνωσή της που συνόδευε την πρόταση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.