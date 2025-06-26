Με ψήφους 5 υπέρ, 2 κατά, το διοικητικό συμβούλιο της Fed πέρασε την Τετάρτη αλλαγές στον λεγόμενο ενισχυμένο συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης, ο οποίος ισχύει για τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, όπως η Bank of America Corp., η JPMorgan Chase & Co. και η Goldman Sachs Group Inc, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι αναθεωρήσεις θα μειώσουν την κεφαλαιακή απαίτηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου βάσει του δείκτη σε ένα εύρος 3,5% έως 4,5%, από το τρέχον 5%. Οι τραπεζικές θυγατρικές τους θα δουν την απαίτηση αυτή να μειώνεται στο ίδιο εύρος από 6%.

«Η πρόταση θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ, μειώνοντας την πιθανότητα δυσλειτουργίας της αγοράς και την ανάγκη παρέμβασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε ένα μελλοντικό στρεσογόνο γεγονός», δήλωσε η Μισέλ Μπόουμαν, νέα αντιπρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας αρμόδια για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, σε ανακοίνωσή της που συνόδευε την πρόταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.