Παπασταύρου: «Να κινηθούμε άμεσα και συλλογικά, ώστε η Ευρώπη των 27 να μετεξελιχθεί γρήγορα»

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι χαμηλές τιμές ενέργειας, απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την προσέλευσή του στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

«Γι' αυτό χαιρετίζουμε το Σχέδιο Δράσης για Προσιτές Τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς περιλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις της χώρας μας» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Κρίσιμο στοιχείο για τη νέα ενεργειακή πολιτική πρέπει να είναι η ενιαία αγορά, χωρίς εμπόδια και στρεβλώσεις, καθώς, επίσης, και η υποστήριξη και χρηματοδότηση της διασυνδεσιμότητας περιοχών της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα με την Κύπρο, που έχει ευρύτερη γεωστρατηγική σημασία, πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναλυτικά ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών προκλήσεων, καλούμαστε να λάβουμε κρίσιμες αποφάσεις για το ενεργειακό παρόν και μέλλον της Ευρώπης.

Χρειαζόμαστε να κινηθούμε άμεσα και συλλογικά, ώστε η Ευρώπη των 27 να μετεξελιχθεί γρήγορα σε μια ενιαία, ανταγωνιστική, και συγχρόνως δίκαιη και ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση.

Αυτή την ατζέντα προωθούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

