Κωστής Χατζηδάκης: Στο 3,5% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024

«Έχουμε κάνει βήματα, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για το βαθύ κράτος. Η ΔΕΗ δεν είναι στην κατάσταση που ήταν το 2019. Ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, η ψηφιακή διάσταση του κράτους το ίδιο. Ο ΟΣΕ όμως δεν είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Η μάχη εναντίον του βαθέος κράτους είναι υποχρέωσή μας. Όχι να λέμε, αλλά να κάνουμε πράγματα. Και στο τέλος της τετραετίας να πούμε "το είπαμε, το κάναμε"». Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση με θέμα «Η Ελλάδα Μετά VIII: Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Χατζηδάκης εστίασε σε δύο στοιχεία: Τον συντονισμό των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων και ειδικά πρότζεκτς «των οποίων – όπως είπε – είμαι λάτρης εδώ και αρκετά χρόνια».

Ως προς τον συντονισμό, βούληση της κυβέρνησης είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση όχι τόσο στα «μάκρο» (όπου όπως δείχνουν οι αναβαθμίσεις της οικονομίας και η εκτέλεση του προϋπολογισμού τα πράγματα πάνε καλά) αλλά στα «μίκρο». Δηλαδή επενδύσεις, εξαγωγές, ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. «Με συντονισμένες παρεμβάσεις από τα συναρμόδια υπουργεία, να τρέξουμε γρηγορότερα όχι κάνοντας χίλια πράγματα αλλά μερικές βασικές και ουσιώδεις παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες από την αγορά», είπε.

Ως προς τα ειδικά πρότζεκτς, ένα από αυτά θα είναι ο ΟΣΕ. «Βεβαίως, το βάρος πέφτει στο αρμόδιο υπουργείο. Αλλά επειδή υπάρχουν συναρμοδιότητες και πράγματα που πρέπει να τρέξουν με ταχύτητα και συντονισμό, είναι κάτι που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός. Χαίρομαι που στην ηγεσία του υπουργείου είναι δύο νέοι άνθρωποι, ο κ. Δήμας και ο κ. Κυρανάκης με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να έχουμε τα γρήγορα αποτελέσματα που οφείλουμε εδώ και δεκαετίες στους πολίτες».

Σε ερώτηση σχετικά με την αξιοποίηση του πλεονάσματος τον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, ο κ. Χατζηδάκης παρέθεσε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί (νέα αύξηση του κατώτατου μισθού σε λίγες ημέρες, αντίστοιχη αύξηση των μισθών στο Δημόσιο, ειδικό επίδομα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, ετήσιες αυξήσεις τις συντάξεις) ενώ επανέλαβε ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ αν δεν υπάρξουν ανατροπές διεθνώς θα γίνουν ανακοινώσεις στην κατεύθυνση να γίνει πιο έντονη η κοινωνική πολιτική με σαφέστερο δείγμα στη μείωση των άμεσων φόρων.

«Ό,τι περισσότερο μπορούμε να δώσουμε, δεν είμαστε αφελείς να μην το δίνουμε. Αλλά δεν θέλουμε να πάρουμε στο λαιμό μας με απερίσκεπτες πολιτικές τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και τις θυσίες που έχουν κάνει», υπογράμμισε ο. κ, Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Σε ένα μήνα θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2024, δεν ξέρω τι ακριβώς θα λένε αλλά πιστεύω δεν θα είναι μακρυά από πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και κανονικό πλεόνασμα 0,2%. Αυτό είναι καλό νέο ειδικά σε αυτούς τους καιρούς γιατί στέλνει μήνυμα ότι υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, είμαστε σοβαροί και μπορούμε να δανειζόμαστε φθηνότερα. Φτάσαμε εδώ γιατί κρατάμε καλό λογαριασμό αλλά και επειδή η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα χωρίς προηγούμενο. Μια απάντηση από τους δήθεν «καλόκαρδους» ανθρώπους που μοιράζουν από το ταμείο του υπουργείου Οικονομικών λες και είναι δικό τους, είναι «δώστα όλα». Δεν υπήρξα, όπως και ο πρωθυπουργός και δεν θα γίνω ποτέ οπαδός αυτής της θεωρίας. Και ο καινούργιος υπουργός Οικονομικών ανήκει σε αυτή τη σχολή σκέψης. Το σπίτι που δεν έχει θεμέλια γκρεμίζεται και επειδή η προηγούμενη δεκαετία δεν απέχει τόσο πολύ, καλό είναι να θυμόμαστε το μύθο του Σισύφου που, όχι τυχαία, βγήκε σε αυτή τη χώρα».

Σε σχέση εξάλλου με τη διεθνή συγκυρία ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι σημαντικό, ότι ενώ αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες μεταξύ των οποίων η γερμανική, βρίσκονται σε ύφεση, η Ελλάδα έχει ανάπτυξη τηρώντας παράλληλα την δημοσιονομική σύνεση. Αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο. Ως προς το πως θα επηρεαστεί η ευρωζώνη από το διεθνές σκηνικό, θα επικαλεστώ μια ρήση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι οι προβλέψεις αυτήν την περίοδο κινούνται μεταξύ επιστήμης και τέχνης».

«Θέλω να πιστεύω», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «ότι η εκλογή Τραμπ φαίνεται πως ξεκίνησε να λειτουργεί ως ξυπνητήρι για την κοιμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα γίνουν βήματα και στον τομέα της άμυνας μέχρι τον Ιούνιο και στον τομέα της ανταγωνιστικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

