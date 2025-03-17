Στουρνάρας: Δεν υπάρχει περιθώριο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού

«Δεν υπάρχει περιθώριο για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού» εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών.

Εμφανίστηκε ανήσυχος για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο», ενώ εκτίμησε ότι το 2025, με δύο ακόμα μειώσεις, το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα μειωθεί στο 2%.

Όπως ανέφερε οι «αγορές προεξοφλούν πλέον δύο ακόμη μειώσεις των επιτοκίων το 2025 ενώ πριν από λίγο καιρό θεωρούσαν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει συνολικά σε τρείς μειώσεις των επιτοκίων.»

Σε αναθεώρηση προς τα κάτω του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2025 προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, χαμηλώνοντας τον πήχη για την άνοδο του ΑΕΠ φέτος στο 2,3% από το 2,5%.

Όπως εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών, η αναθεώρηση αυτή ήταν επιβεβλημένη μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Για την ελληνική οικονομία ο διοικητής της ΤτΕ συνέστησε στον νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, να συνεχίσει την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας χάρη στην οποία, όπως είπε, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα. Ερωτηθείς σχετικά με τις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση, μετέφερε την προτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος σε μειώσεις άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αλλά όχι ΦΠΑ, όπως είπε, προκειμένου να μην ενισχυθεί περαιτέρω η κατανάλωση.

Ο κ. Στουρνάρας τάχθηκε αναφανδόν κατά της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και αντιστοίχως στις συντάξεις, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κοινό της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε μάλιστα τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από την Ε.Ε (από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα διαρθρωτικά ταμεία) περίπου 50 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για το Ταμείο Ανάκαμψης επεσήμανε ότι «δεν πάμε άσχημα στην απορρόφηση» καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

