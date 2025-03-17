Στην επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας προχώρησε τη Δευτέρα το ινστιτούτο Ifo, επικαλούμενο το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα και την απροθυμία των εταιρειών να επενδύσουν.

Ειδικότερα, το γερμανικό ινστιτούτο εκτιμά ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα «τρέξει» με ρυθμό μόλις 0,2% το τρέχον έτος, έναντι εκτιμήσεων τον Δεκέμβριο για ανάπτυξη 0,4%, εάν η χώρα δεν καταφέρει να ξεπεράσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Το Ifo προβλέπει, ωστόσο, ότι το 2026 η γερμανική οικονομία θα παρουσιάσει κάποια βελτίωση, αναμένοντας ανάπτυξη 0,8%.

Όσον αφορά το τρέχον έτος, το ινστιτούτο σημειώνει ότι η περικοπή της πρόβλεψής του αντικατοπτρίζει ορισμένους κινδύνους ως απόρροια των επικείμενων αποφάσεων οικονομικής πολιτικής στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκθεση του Ifo για την πορεία της γερμανικής οικονομίας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, ήτοι μία ημέρα πριν ο εν αναμονή καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την κρίσιμη στήριξη των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων για την ισχυρή αύξηση των κρατικών δαπανών, ανοίγοντας τον δρόμο στο απερχόμενο κοινοβούλιο να εγκρίνει αύριο την ιστορική αυτή συμφωνία.

«Η γερμανική οικονομία έχει βαλτώσει. Παρά την ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, το καταναλωτικό κλίμα παραμένει υποτονικό και οι εταιρείες είναι απρόθυμες να επενδύσουν», δήλωσε ο Timo Wollmershaeuser, επικεφαλής οικονομικών μελετών στο Ifo.

Όπως σημειώνει το ινστιτούτο, η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την ασθενή ζήτηση και τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, και επιπροσθέτως με τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχει η αβεβαιότητα για την πολιτική των ΗΠΑ.

Εξηγεί ότι η γερμανική βιομηχανία που στηρίζεται στις εξαγωγές θα μπορούσε να πληγεί σφόδρα από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία είναι η μόνη χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) που κατέγραψε ύφεση τα τελευταία δύο χρόνια.



Πηγή: skai.gr

