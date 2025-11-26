Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο, που αποκαθιστά σε ένα μεγάλο βαθμό το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων που επλήγη την εποχή των μνημονίων, τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Ανέφερε ότι τα νέα δεδομένα για τις συλλογικές συμβάσεις θα ισχύουν από τον πρώτο μήνα του 2026, ενώ σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο οι εργαζόμενοι που έχουν συμβάσεις πέραν του κατώτατου μισθού θα μπορούν να δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Πηγή: skai.gr

