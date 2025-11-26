Μια μητέρα κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ πως την ενημέρωσε η ΔΥΠΑ πως της κόβουν το επίδομα μητρότητας γιατί δεν είναι ελεύθερη επαγγελματίας.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα μιλώντας στους «Αταίριαστους» εξηγεί τι συνέβη, τονίζοντας πως όλες οι μητέρες δικαιούχοι θα το λάβουν.

«Δεν κόπηκε τίποτα. Έγινε μια παρερμηνεία. Την Παρασκευή τέθηκε υπόψιν μας αυτή η παρερμηνεία που οδήγησε σε πολύ περιορισμένο αριθμό ανακλητικών αποφάσεων. Δηλαδή μανούλες που είχαν ενταχθεί να πάρουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας ειδοποιήθηκαν πως δεν την δικαιούνται εφεξής. Το Σάββατο είχαμε έκτακτη σύσκεψη στη ΔΥΠΑ, αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα. Δευτέρα εκδόθηκαν οι αποφάσεις, διορθώθηκαν όλες οι ανακλητικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλες οι μανούλες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και θα την λάβουν με την αίτησή τους ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της εταιρείας την οποία διαθέτουν. Στον βαθμό που πληρούν τις 2 προϋποθέσεις που λέει ο νόμος. Δηλαδή, έχουν λάβει την πρώτη παροχή από τον e-ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες».

«Συνολικά, υπό διερεύνηση είναι 304 περιπτώσεις, που είχαν λάβει λανθασμένη ενημέρωση», σημείωσε η κ. Χορμόβα.

Πηγή: skai.gr

