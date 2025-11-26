Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μετά από μήνες παραφιλολογίας, η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον των βουλευτών της χώρας για να παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό στην πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής της καριέρας.

Σε ένα δυσμενές περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο της βρετανικής κυβέρνησης καλείται να τηρήσει δύσκολες ισορροπίες τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπο με δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, εσωκομματική γκρίνια και την καχυποψία των αγορών.

Ενώ απορρίφθηκαν τα σχέδια για την αύξηση του φόρου εισοδήματος, αναμένεται να ανακοινωθεί μια σειρά από άλλες αυξήσεις φόρων ενώ έχουν ήδη επιβεβαιωθεί και κάποια μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού σε μια προσπάθεια να μετριαστούν οι πιέσεις του κόστους ζωής.

Η βρετανική οικονομία «κατέβασε ταχύτητα», καταγράφοντας ανάπτυξη μόλις 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγικότητα αναθεωρούνται επί τα χείρω.

Η Ριβς, η οποία χρεώνεται μεγάλο μέρος της δυσφορίας για το κόστος ζωής και την αναιμική ανάπτυξη, καταγράφει σε πρόσφατη δημοσκόπηση τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας για υπουργό οικονομικών από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση είναι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά: να μην αυξήσει τους βασικούς φόρους που επηρεάζουν τους εργαζομένους (φόρος εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ). Την ίδια στιγμή όμως η Ριβς παρέλαβε ένα δημοσιονομικό κενό από τους Συντηρητικούς, το οποίο καλείται να διαχειριστεί.

Η προσπάθειά της να βρει πόρους μέσω περικοπών, όπως στο επίδομα θέρμανσης των συνταξιούχων, έχει προκαλέσει την οργή της αριστερής πτέρυγας του κόμματός της, οδηγώντας σε εσωκομματικές έριδες και κατηγορίες για έλλειψη στρατηγικής.

H Ριβς υπόσχεται να κάνει «δίκαιες και απαραίτητες επιλογές» για την οικονομία, για να μειώσει τις λίστες αναμονής στο εθνικό σύστημα υγείας, το εθνικό χρέος και το κόστος ζωής. Όπως υποστήριξε, θα προχωρήσει με «τη μεγαλύτερη προσπάθεια για ανάπτυξη εδώ και μια γενιά», η οποία θα περιλαμβάνει εκτεταμένες επενδύσεις σε πολλούς τομείς, για την οικοδόμηση μιας «πιο δίκαιης, ισχυρότερης και ασφαλέστερης Βρετανίας».

Από την πλευρά του πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξε ότι ο σημερινός προϋπολογισμός αφορά τη λήψη δίκαιων αποφάσεων. «Αυτή η κυβέρνηση θα θέσει ισχυρά θεμέλια για την οικονομία μας και θα διασφαλίσει το μέλλον της χώρας μας», πρόσθεσε.



