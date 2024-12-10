Βαθιά κρίση διέρχεται η γνωστή ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Μaserati, με τα ιταλικά συνδικάτα να ζητούν επείγουσα αλλαγή πορείας.

Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι χθες ιαπωνική εταιρία, που προμηθεύει τη Maserati με τεχνολογικό εξοπλισμό κοντά στο Τορίνο, ξεκίνησε τις διαδικασίες, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην απόλυση πενήντα δυο εργατών. Αιτία της απόφασης αυτής είναι η έλλειψη παραγγελιών από την άλλοτε κραταιά ιταλική εταιρία πολυτελών αυτοκινήτων. Παράλληλα, στην ιστορική βιομηχανία του Μιραφιόρι, η παραγωγή της Maserati έχει σταματήσει, και πάλι μέχρι τον Ιανουάριο, εξαιτίας έλλειψης παραγγελιών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στις περιόδους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Μιραφιόρι, οι οποίες είναι αφιερωμένες στη γνωστή αυτή μάρκα, η παραγωγή δεν ξεπερνά τα δέκα αυτοκίνητα την ημέρα. Οι μέχρι τώρα προβλέψεις, δε, για το επόμενο έτος, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αισιόδοξες.

«Σε στιγμές σαν και αυτή, είναι σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι. Αποφάσισα, λοιπόν, να επισκεφθώ την ιστορική έδρα της Μaserati στη Μόντενα», δήλωσε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος του ομίλου Στελάντις, στον οποίο ανήκει και η Fiat. O Έλκαν «ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για το πάθος τους και την προσπάθεια που καταβάλλουν» και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει αναβάθμιση και στήριξη της εταιρίας. Στη Μόντενα, όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 παράχθηκαν διακόσια είκοσι οχήματα της συγκεκριμένης εταιρίας. Πέρυσι, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν εννιακόσια δέκα.

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων Maserati, το τρίτο τρίμηνο του 2024, σημείωσαν μείωση της τάξης του 60%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023. Η δε πτώση των πωλήσεων, σε ετήσια βάση, είναι του 58%. «Λείπουν επενδύσεις, μια βιομηχανική στρατηγική και προοπτικές για το μέλλον», δήλωσε ο γραμματέας του συνδικάτου Φιομ της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, Τζοβάνι Κοτούνιο.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια από τις αιτίες της εντυπωσιακής αυτής κάμψης είναι η στρατηγική μάρκετινγκ που υιοθέτησε ο συγκεκριμένος οίκος, ο οποίος προτίμησε να δώσει μεγάλο βάρος σε «προσφορές», με μείωση των τιμών και την ελπίδα να στηρίξει τις πωλήσεις του. Οι προσφορές αυτές απευθύνθηκαν, με επιστολές, και σε εργάτες του ομίλου Στελάντις, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται, εδώ και καιρό, σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

