Του Βασίλη Καλτσά

Ράλι καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου την Παρασκευή μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Στις 9:10 το πρωί της Παρασκευής, το αργό μπρεντ διαπραγματεύεται στα 75 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 8%, ενώ τα ξημερώματα η άνοδος είχε φτάσει και στο 11%.

Οι αγορές παρακολουθούν με αγωνία τα συμβάντα στη Μέση Ανατολή, τα οποία στο απευκταίο σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Το πιο ανησυχητικό σενάριο θα ήταν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Ένας αποκλεισμός αυτού του τμήματος μήκους 21 μιλίων μεταξύ Ιράν και Ομάν θα διατάρασσε σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου.

Είναι το μόνο θαλάσσιο πέρασμα για τον Περσικό Κόλπο και γι' αυτό έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία. Στα βόρεια βρίσκεται το Ιράν και στα νότια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μουσαντάν, ένα εξκλάβιο του Ομάν.

Eίναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε αν το χτύπημα θα επηρεάσει τις μεταφορές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, καθώς θα εξαρτηθεί από το πώς το Ιράν θα ανταποδώσει και αν οι ΗΠΑ θα παρέμβουν.

Ανησυχία για κλιμάκωση των εντάσεων

Η ανησυχία της αγοράς έγκειται στο κατά ποσό το χτύπημα του Ισραήλ θα μετατραπεί σε μια γενικευμένη σύρραξη ή όχι.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί «σκληρά» για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του, από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί και αποκάλυψε την αισχρή του φύση. Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει» τόνισε ο Χαμενεΐ.

Και ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίποινα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «πληρώσουν ακριβά», παρά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον ότι δεν είχε εμπλακεί.

Πιθανό ντόμινο

Ενδεχόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών και περαιτέρω αύξηση των τιμών πετρελαίου, θα έφερνε ένα ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία.

Μια επιπλέον αύξηση στις τιμές του αργό πετρελαίου, -βασικό καύσιμο πολλών βιομηχανιών- θα επηρέαζε και το κόστος παραγωγής πολλών προϊόντων και τροφίμων και καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι πληθωριστικές πιέσεις θα επέστρεφαν παγκοσμίως, προκαλώντας έξτρα πονοκεφάλους σε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν ρότα στην επιτοκιακή πολιτική τους.

Τι λένε οι αναλυτές

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, αλλά νομίζω ότι η αγορά ανησυχεί για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ένας αναλυτής στο Reuters.

Ο ανώτερος ενεργειακός αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic, ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την προμήθεια πετρελαίου μέσω επιθέσεων σε υποδομές ή περιορίζοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σε ένα ακραίο σενάριο.

«Οι αγορές ανησυχούν τώρα ότι το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα επιτιθέμενο είτε σε ισραηλινούς είτε σε αμερικανικούς στόχους, οδηγώντας σε μια σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση και μια πιθανή διακοπή του εφοδιασμού πετρελαίου, δήλωσε ο Andy Lipow, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

«Το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στη μείωση των τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο Lipow στο CNBC, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Ιράν που επηρεάζουν τις προμήθειες πετρελαίου της Μέσης Ανατολής και κατά συνέπεια την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ για τους Αμερικανούς είναι πολιτικά επιζήμιες για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνει το CNBC.

«Η περιοχή (της Μέσης Ανατολής) είναι ένας τεράστιος προμηθευτής πετρελαίου και προφανώς υπάρχει τώρα η σκέψη ότι μέρος αυτής της προσφοράς θα μπορούσε να διακοπεί τη στιγμή που η ζήτηση αρχίζει να αυξάνεται», σημειώνει η Τζέσικα Αμίρ, στρατηγική αναλύτρια στη Moomoo.

«Το αργό πετρέλαιο έχει από τότε διασπάσει πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης του Ιουνίου 2022, με μια κίνηση προς τα υψηλά γύρω από τα 78 δολάρια ή ακόμη και τα 80 δολάρια να είναι πλέον σε απόσταση αναπνοής. Το ερώτημα τώρα είναι αν πρόκειται για μια τυπική γεωπολιτική σπασμωδική αντίδραση των αγορών, η οποία οδηγεί σε πολλή διαφημιστική εκστρατεία χωρίς παράδοση. Ή αν οι ΗΠΑ βρίσκονται πραγματικά στα πρόθυρα της πλοήγησης σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή", επισημαίνει ο Ματ Σίμπσον, αναλυτής αγορών της City Index.



«Το βασικό ερώτημα τώρα είναι αν αυτό σηματοδοτεί μια σύντομη ανάφλεξη ή την αρχή μιας ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Εάν η κατάσταση αποκλιμακωθεί γρήγορα, οι τιμές μπορεί να υποχωρήσουν. Αλλά αν οι εντάσεις αυξηθούν -ιδιαίτερα με οποιαδήποτε απειλή για τους δρόμους εφοδιασμού πετρελαίου- θα διατηρήσουν ανοδικές πιέσεις στο αργό και στα περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια», τονίζει η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Saxo.

Ασφάλιστρο κινδύνου

Επιπλέον, ανησυχίες υπάρχουν για το κατά πόσο θα αυξηθεί το ασφάλιστρο κινδύνου για το πετρέλαιο. Ενά μεγαλύτερο ασφάλιστρο ασφάλιστρο για τυχόν πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού ενδεχομένων να πιέσει περαιτέρω ανοδικά τις τιμές πετρελαίου. Οι αγορές έχουν αρχίσει ήδη να τιμολογούν τον κίνδυνο σημαντικών διαταραχών του εφοδιασμού από μια περιοχή που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.