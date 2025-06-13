Παράταση για τις αιτήσεις επιδότησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις

Παράταση για ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για την επιδότηση του αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας https://power4business.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ έως και το Σάββατο 12 Ιουλίου 2025.

Η επιδότηση αφορά το αυξημένο κόστος του ρεύματος για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2024 έως και 28 Φεβρουαρίου 2025.

Η παράταση ενεργοποιείται σε συνέχεια υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνο Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο, καθώς και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων επαγγελματικών ενώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως την λήξη της αρχικής προθεσμίας είχαν υποβληθεί περί τις 130.000 αιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.