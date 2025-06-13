Τελειώνει η διορία για την έκπτωση του 3% στον φόρο εισοδήματος - 3 στους 4 έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

2 και σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της έκπτωσης του 3% στον φόρο εισοδήματος τους. Πρέπει έως και τις 15 Ιουνίου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και στη συνέχεια να εξοφλήσουν τον φόρο – όχι κατ’ ανάγκη εφάπαξ – έως τις 31 Ιουλίου.



Από τις 16 Ιουνίου κι έπειτα εισερχόμαστε στην ζώνη έκπτωσης του 2% - πάντα σε συνδυασμό με την εξόφληση του φόρου που θα βεβαιωθεί έως το τέλος Ιουλίου.



Σχεδόν 2 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η εικόνα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Έχουν υποβληθεί 4.840.837 επί συνόλου 6,69 εκατ. δηλώσεων, σχεδόν δηλαδή 3 στους 4 έχουν …πατήσει το κουμπί, 2 εκατομμύρια περισσότεροι από πέρυσι την ίδια περίοδο γεγονός που μαρτυρά την επιτυχία της όλης διαδικασίας.

Το 44,61% - 2.159.497 δηλώσεις – είναι μηδενικές



Το 32,11% - 1.554.393 δηλώσεις - είναι χρεωστικές και ήδη έχουν βεβαιωθεί 2,8 δισ. ευρώ φόρου. Ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται σε 1810€.



Το 23,29% - 1.127.431 δηλώσεις – - έχουν πιστωτικά εκκαθαριστικά συνολικού ύψους 384,6 εκατ. ευρώ. με τη μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε 341 ευρώ.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια, όσοι έχουν λαμβάνειν, παίρνουν τα χρήματα τους κυριολεκτικά στο άψε σβήσε. Μπορεί τα νούμερα να έχουν πέσει λίγο σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση των στοιχείων αλλά ήδη η συντριπτική πλειοψηφία, το 93,2% ήτοι 1.165.174 φορολογούμενοι, έχουν λάβει ήδη τα χρήματα τους.



Από αυτούς,

824.788 είδαν απευθείας τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό καθώς δεν είχαν άλλη οφειλή στο Δημόσιο (εφορία ή ΕΦΚΑ). Η πίστωση των χρημάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις, πραγματοποιείται εντός ολίγων ημερών από την Τράπεζα της Ελλάδας. Στους λογαριασμούς τους πιστώθηκαν συνολικά 179,5 εκατ. ευρώ.

326.958 φορολογούμενοι είδαν παλαιότερα χρέη από εκκαθαριστικά, πρόστιμα ή ρυθμίσεις να συμψηφίζονται κεντρικά με το φόρο που έπρεπε να επιστραφεί συνολικού ύψους 88,3 εκατ. ευρώ.

13.428 πιο δύσκολες περιπτώσεις ειδικού ενδιαφέροντος τις διαχειρίστηκαν οι κατά τόπους εφορίες. Το συνολικό ποσό πιστώσεων και συμψηφισμών αυτής της ομάδας είναι 11,48 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την πρακτική της ΑΑΔΕ, οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να μην χάνεται για το φορολογούμενο το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου.

